快訊

重機高速撞車亡…死者家屬要求道歉 沒開燈運將：我車速正常

什麼時候退休？ 庫克拒答曝「很難想像離開蘋果的生活」

聯合新聞網／ iPhone News 愛瘋了
蘋果執行長提姆庫克（Tim Cook）日前接受專訪，透露退休規劃。 歐新社
蘋果執行長提姆庫克（Tim Cook）日前接受專訪，透露退休規劃。 歐新社

美國Apple公司執行長提姆·庫克本週接受CBS Morning採訪，他在訪談中回答了關於緊急求救、招聘凍結、Twitter、退休和經濟等廣泛的問題。被問到什麼時候退休，他表示，在蘋果工作非常充實和快樂，無法想像離開蘋果的生活。

庫克說：我們是一家希望通過產品來豐富人們生活的公司，開發產品時，最初，我們是從健康的角度考慮的。

被問到在蘋果之後的下一步計劃。不出所料，庫克拒絕直接回答這個問題，而是說：能在這裡工作是我一生的榮幸。我可以和我真正喜歡的人一起工作，和他們共度時光。所以，因為蘋果，我的生活中擁有了很多快樂。真的很難想像沒有蘋果的生活。

CBS Morning的Nathaniel E Burleson向庫克追問，蘋果如何將其在隱私方面的反覆立場與如何改善其服務相協調。

庫克回答了蘋果在隱私方面的立場，他認為一家公司並不應該收集大量訊息（用戶數據）傳輸到雲端，來幫助公司開展某些業務，而應該只收集更好提供服務、最低限度的用戶數據。

因此，我們相信獲得我們為某人提供服務所需的最起碼的訊息，我們認為隱私問題是本世紀的問題。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

蘋果 庫克 退休 Apple

延伸閱讀

開賣了！M2版iPad Pro「至少等2週才到貨還漲價」 果粉：M1版還是最香

iPhone 15外觀再變！躺著「更圓潤」 加入這一味要變更輕巧蘋果手機

影／右手iPhone敲木魚、左手Watch念佛珠 蘋果全餐做「科技禮佛」太強啦

果粉購買前先想想！蘋果「似乎忘記更新」的5項產品 這款4年未翻新了

相關新聞

什麼時候退休？ 庫克拒答曝「很難想像離開蘋果的生活」

美國Apple公司執行長提姆·庫克本週接受CBS Morning採訪，他在訪談中回答了關於緊急求救、招聘凍結、Twitter、退休和經濟等廣泛的問題。被問到什麼時候退休，他表示，在蘋果工作非常充實和快

實測／Snapdragon 8 Gen 2效能如何？電力損耗減少 但GPU表現輸給這晶片

此次於夏威夷舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會期間，筆者也實際以搭載Snapdragon 8 Gen 2運算平台的工程機進行簡短效能測試，其中顯示Snapdragon 8 Gen 2運算平台在CPU單核心效能超越聯發科推出的天璣9200，而在多核運算更是大幅領先天璣9200的表現，同時確實也增加了不少電功耗，但GPU表現則略輸天璣9200採用Arm Immortalis GPU，不過電力損耗卻明顯減少許多。

傳NVIDIA將於CES 2023展前 揭曉新一代GeForce RTX 40系列行動顯示卡

依照Wccftech網站取得消息，透露NVIDIA將於CES 2023展前活動揭曉新一代GeForce RTX 40系列行動顯示卡，將採用與桌機版顯示卡相同的「Ada Lovelace」顯示架構。

Twitter傳還有新一波裁員 將裁減銷售與合作業務團隊規模

依照彭博新聞取得消息，Twitter可能會在美國當地時間11月21日宣布另一波裁員消息，可能進一步裁減銷售與合作業務團隊成員人數。

準確率96%！Intel秀新人工智慧分析技術 可透過血管細微動作判斷Deepfake影片真偽

Intel提出名為FakeCatcher讀人工智慧分析技術，將能識別Deepfake虛假影片內容，而準確率高達96%。

OneDrive愛用者注意！微軟將放棄支援iOS 14、iPadOS 14

如果你的手機是 iPhone 6 / Plus 或是不想升級作業系統的使用者可能要注意，在 OneDrive 13.42.4 更新版本說明裡，微軟提到未來可能不再支援 iOS 14 / iPadOS 14。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。