什麼時候退休？ 庫克拒答曝「很難想像離開蘋果的生活」

美國Apple公司執行長提姆·庫克本週接受CBS Morning採訪，他在訪談中回答了關於緊急求救、招聘凍結、Twitter、退休和經濟等廣泛的問題。被問到什麼時候退休，他表示，在蘋果工作非常充實和快樂，無法想像離開蘋果的生活。

庫克說：我們是一家希望通過產品來豐富人們生活的公司，開發產品時，最初，我們是從健康的角度考慮的。

被問到在蘋果之後的下一步計劃。不出所料，庫克拒絕直接回答這個問題，而是說：能在這裡工作是我一生的榮幸。我可以和我真正喜歡的人一起工作，和他們共度時光。所以，因為蘋果，我的生活中擁有了很多快樂。真的很難想像沒有蘋果的生活。

CBS Morning的Nathaniel E Burleson向庫克追問，蘋果如何將其在隱私方面的反覆立場與如何改善其服務相協調。

庫克回答了蘋果在隱私方面的立場，他認為一家公司並不應該收集大量訊息（用戶數據）傳輸到雲端，來幫助公司開展某些業務，而應該只收集更好提供服務、最低限度的用戶數據。

因此，我們相信獲得我們為某人提供服務所需的最起碼的訊息，我們認為隱私問題是本世紀的問題。

《原文刊登於合作媒體iPhone News 愛瘋了，聯合新聞網獲授權轉載。》

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