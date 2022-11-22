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OneDrive愛用者注意！微軟將放棄支援iOS 14、iPadOS 14

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：HMS
圖片及資料來源：HMS

Microsoft 微軟 OneDrive 個人雲端儲存空間可以自由存取、編輯和共用檔案、進行裝置備份和保護，使用 Office 應用程式，而且可以在 iOS、Android 裝置使用。

如果你的手機是 iPhone 6 / Plus 或是不想升級作業系統的使用者可能要注意，在 OneDrive 13.42.4 更新版本說明裡，微軟提到未來可能不再支援 iOS 14 / iPadOS 14。

微軟更新內容指出，OneDrive 13.42.4 更新包含 Bug 修復和穩定性改進。另外還提到微軟 OneDrive 將很快放棄 iOS 14 和 iPadOS 14 支援。

這也代表愛用 OneDrive 的 iPhone 使用者必須升級 iOS 15 / iPadOS 15 系統以上才使用，手機至少必須是 iPhone 6S / iPhone 6 Plus 以上。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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