OneDrive愛用者注意！微軟將放棄支援iOS 14、iPadOS 14

此次於夏威夷舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會期間，筆者也實際以搭載Snapdragon 8 Gen 2運算平台的工程機進行簡短效能測試，其中顯示Snapdragon 8 Gen 2運算平台在CPU單核心效能超越聯發科推出的天璣9200，而在多核運算更是大幅領先天璣9200的表現，同時確實也增加了不少電功耗，但GPU表現則略輸天璣9200採用Arm Immortalis GPU，不過電力損耗卻明顯減少許多。

2022-11-22 09:18