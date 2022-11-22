聽新聞
test
0:00 / 0:00
OneDrive愛用者注意！微軟將放棄支援iOS 14、iPadOS 14
Microsoft 微軟 OneDrive 個人雲端儲存空間可以自由存取、編輯和共用檔案、進行裝置備份和保護，使用 Office 應用程式，而且可以在 iOS、Android 裝置使用。
如果你的手機是 iPhone 6 / Plus 或是不想升級作業系統的使用者可能要注意，在 OneDrive 13.42.4 更新版本說明裡，微軟提到未來可能不再支援 iOS 14 / iPadOS 14。
微軟更新內容指出，OneDrive 13.42.4 更新包含 Bug 修復和穩定性改進。另外還提到微軟 OneDrive 將很快放棄 iOS 14 和 iPadOS 14 支援。
這也代表愛用 OneDrive 的 iPhone 使用者必須升級 iOS 15 / iPadOS 15 系統以上才使用，手機至少必須是 iPhone 6S / iPhone 6 Plus 以上。
《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》
📌 數位夯什麼？快來看看
📢 你的iPhone中了嗎？最難維修機種 蘋果官方認證不是iPhone 14系列而是它
📢 預算1萬只買蘋果！他掙扎iPhone 11或12 果粉傳授「做這1動作」就選它
📢 Apple Watch「一晚響5次」以為壞了 實際一測嚇慘：脈搏只剩40
📢 恐直接「掰了充電孔」？ 外媒盤點6大iPhone 15 Ultra傳言
📢 【實用】必學！梨泰院踩踏事件湧傷患難辨身份 教你做蘋果、安卓「醫療卡」搶救自己的命
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言