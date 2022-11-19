結合旗下藥局、今年7月收購One Medical資源，亞馬遜推出線上醫療診所服務

聯合新聞網／ 楊又肇

持續佈局線上遠距醫療服務之餘，亞馬遜稍早宣布將結合線上藥局服務Amazon Pharmacy，以及今年7月收購的One Medical相關資源，將在美國境內32個州推出名為Amazon Clinic的線上醫療診所服務。

此項服務將透過線上形式，針對諸如痤瘡、哮喘、皰疹、結膜炎、頭皮屑、濕疹、胃食道逆流、高血壓、甲狀腺功能衰退、男性脫髮、偏頭痛、暈車、季節性過敏、鼻竇炎、戒菸、尿路感染等常見病況進行遠距診療。

亞馬遜表示此項也適用個人醫療保險，同時實際支付費用與實際前往醫院就診花費相近，但是能減少使用者舟車勞頓前往醫院的麻煩。而在由醫生診療之後，將會提供醫生開立處方箋，並且能依照使用者需求透過藥局配藥。

而透過此項服務就診的使用者，將能在最長14天內持續追蹤病況，並且隨時與診療醫生確認身體狀況。

此項服務預計在未來幾個月內擴展到美國其他州。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 遠距

延伸閱讀

研華與屏東榮總合作 導入閉環式用藥管理

兩樣情…科技白領面臨大裁員 工業藍領供不應求

亞馬遜展示其倉儲物流中心新工作夥伴：Sparrow機器手臂

NFL／看中商業潛力 貝佐斯想買華盛頓司令官

相關新聞

蘋果悄擴增AR/VR團隊 2023年頭戴裝置有望亮相？細節曝光

一直在傳言 Apple 正在開發一款擴增實境頭戴式裝置，甚至曾謠傳可能會在今年六月的 WWDC 亮相，不過在今年六月推出的硬體只有 M2 MacBook Air 和 MacBook Pro，依然沒有見到 Apple AR/VR 耳機 ，而現在彭博社又帶來最新的消息，指出 Apple 正在持續擴增 AR/VR 技術團隊，應該就是為了明年的新硬體而做的調整。

以Oryon CPU重返全自主架構發展的Qualcomm，將握實更高運算平台設計優勢

在此次訪談中，雖然Qualcomm基於保密關係無法進一步透露「Oryon」CPU核心設計名稱之外細節，但從負責Snapdragon產品技術及規劃的Qualcomm產品管理業務副總裁Ziad Asghar表示，未來此項以全自主架構設計的CPU將會應用在各類產品發展，同時也預期使Snapdragon運算平台能發揮更高運算效能。

結合旗下藥局、今年7月收購One Medical資源，亞馬遜推出線上醫療診所服務

持續佈局線上遠距醫療服務之餘，亞馬遜稍早宣布將結合線上藥局服務Amazon Pharmacy，以及今年7月收購的One Medical相關資源，將在美國境內32個州推出名為Amazon Clinic的線上醫療診所服務。

Intel下一款HPC、AI加速GPU設計，將以「Rialto Bridge」作為代號

繼先前推出代號「Ponte Vecchio」的HPC、AI加速GPU設計，Intel在超算大會SC22旗艦公布下一款代號「Rialto Bridge」的HPC、AI加速GPU設計，同樣列為Max系列產品。

NVIDIA與微軟合作，透過Azure雲端平台、A100及H100 GPU建構「超級電腦」

NVIDIA宣布與微軟合作，將在微軟旗下Azure雲端平台加入數以萬計的NVIDIA A100及H100 GPU加速元件，藉此在雲端平台建構超級電腦運算能力。

新一代遊戲主機實現遊戲向下相容不難 任天堂：非當前發展目標

近期在財報會議上的提問回覆中，有「瑪利歐之父」稱號的宮本茂表示，依照目前技術發展近況來看，要在新一代遊戲主機上實現向下相容，藉此遊玩過往主機曾經發行遊戲並非難事，但目前並非任天堂當前發展目標。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。