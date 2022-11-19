結合旗下藥局、今年7月收購One Medical資源，亞馬遜推出線上醫療診所服務

持續佈局線上遠距醫療服務之餘，亞馬遜稍早宣布將結合線上藥局服務Amazon Pharmacy，以及今年7月收購的One Medical相關資源，將在美國境內32個州推出名為Amazon Clinic的線上醫療診所服務。

此項服務將透過線上形式，針對諸如痤瘡、哮喘、皰疹、結膜炎、頭皮屑、濕疹、胃食道逆流、高血壓、甲狀腺功能衰退、男性脫髮、偏頭痛、暈車、季節性過敏、鼻竇炎、戒菸、尿路感染等常見病況進行遠距診療。

亞馬遜表示此項也適用個人醫療保險，同時實際支付費用與實際前往醫院就診花費相近，但是能減少使用者舟車勞頓前往醫院的麻煩。而在由醫生診療之後，將會提供醫生開立處方箋，並且能依照使用者需求透過藥局配藥。

而透過此項服務就診的使用者，將能在最長14天內持續追蹤病況，並且隨時與診療醫生確認身體狀況。

此項服務預計在未來幾個月內擴展到美國其他州。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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