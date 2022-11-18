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影／維修下水道免靠忍者龜了！日本開發「蜘蛛」機器人

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：newatlas
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下水道的維修是一件辛苦的工作，新聞報導也時常傳出下水道的工安事件。日本機器人公司 TMSUK 開發一款檢查下水道蜘蛛機器人「SPD1」，可以幫忙檢查維修下水道，藉此減少維修人員的工作量。

TMSUK SPD1 是多足機器人，外型就像蜘蛛一樣，大小尺寸約 21 × 25 × 28 公分、重量 3.5 公斤，機身上可以選擇搭載 Raspberry Pi Camera Module 2 或 XDV360 攝影鏡頭，能即時查看攝影機拍攝的畫面，尤其是 XDV360 是 360度鏡頭，使用者不需要實際操作攝影機就能在螢幕清楚看到各個位置。

除了相機之外，機身上還有 LED 聚光燈和感測器，能用來評估周圍環境。SPD1 蜘蛛機器人可以單獨進行檢查工作之外，根據 TMSUK 設計，把三個蜘蛛機器人用纜線串連在一起工作，第一個 SPD1 機器人主要用來導航，第二個 SPD1 機器人能協助辨識維修範圍，第三個 SPD1 機器人的機器手臂能手持工具進行下水道維修。

圖片及資料來源：newatlas
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如此一來，維修人員只需要像玩遊戲一樣操作搖桿控制器，就能遠端瀏覽機器人在下水道看到的畫面，並且控制機器人的動作。

圖片及資料來源：newatlas
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《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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