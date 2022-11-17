Raspberry基金會共同創辦人透露將設法改善開發板因晶片短缺產生的漲價問題

針對近期晶片短缺，導致Raspberry Pi 4等開發板產能不足，甚至出現部分開發版漲價情況，Raspberry基金會共同創辦人Eben Upton近期受訪時表示，目前計畫透過推出更新版產品，設法讓開發板價格下降，同時也能改善目前供貨短缺現象。

Eben Upton強調，漲價對於Raspberry Pi系列開發板產品發展不利，尤其此類開發板產品原本就是定位親民價位，作為開發測試或打造原型設計應用需求為主，因此透過漲價增加營收並非Raspberry原本發展目標。

而為了解決近期因晶片短缺，導致開發板無法滿足市場供應需求，進而產生漲價問題，接下來將會透過推出換上新款處理器的升級版本，藉此讓價格合乎產品設計，同時也可能準備推出採用更入門處理器規格，藉此讓開發板價格可以大幅降低。

不過，Eben Upton在接受訪談時並未透露接下來預計推出新版開發版細節，其中有可能包含提供更高運算效能、更好圖像處理能力，以及更深層的機器學習效果，但似乎不會以Raspberry Pi 5為稱，或許僅為Raspberry Pi 4系列的衍生版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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