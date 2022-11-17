快訊

今死亡新增77例 40歲男路倒猝死 送醫驚確診

板橋耶誕城白燈柱好莊嚴？網歪樓：台式美學一眼望去哀傷了

NBA／柯瑞狂轟50分淪空響 太陽少保羅照賞勇士客場8連敗

Raspberry基金會共同創辦人透露將設法改善開發板因晶片短缺產生的漲價問題

聯合新聞網／ 楊又肇

針對近期晶片短缺，導致Raspberry Pi 4等開發板產能不足，甚至出現部分開發版漲價情況，Raspberry基金會共同創辦人Eben Upton近期受訪時表示，目前計畫透過推出更新版產品，設法讓開發板價格下降，同時也能改善目前供貨短缺現象。

Eben Upton強調，漲價對於Raspberry Pi系列開發板產品發展不利，尤其此類開發板產品原本就是定位親民價位，作為開發測試或打造原型設計應用需求為主，因此透過漲價增加營收並非Raspberry原本發展目標。

而為了解決近期因晶片短缺，導致開發板無法滿足市場供應需求，進而產生漲價問題，接下來將會透過推出換上新款處理器的升級版本，藉此讓價格合乎產品設計，同時也可能準備推出採用更入門處理器規格，藉此讓開發板價格可以大幅降低。

不過，Eben Upton在接受訪談時並未透露接下來預計推出新版開發版細節，其中有可能包含提供更高運算效能、更好圖像處理能力，以及更深層的機器學習效果，但似乎不會以Raspberry Pi 5為稱，或許僅為Raspberry Pi 4系列的衍生版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

漲價 機器學習

延伸閱讀

歐洲三大晶片製造商：遵守對華出口限製 但無計劃停止在華業務

高通推旗艦晶片驍龍8 Gen 2 已獲15家客戶採用

美光引領業界 慶祝在日本推出全球最先進的1β DRAM晶片

《晶片戰爭》揭密！美中晶片戰開打 台灣恐成最大受害者

相關新聞

App平台限制第三方支付影響競爭？公平會：立案調查

民眾檢舉Google跟Apple的App購買平台限制使用其他第三方支付工具，公平會今天證實已立案調查中，若平台透過此方式...

Qualcomm推出新聲音平台S5 Gen 2、S3 Gen 2 打造更低延遲、無損音質耳機

今年初宣佈推出S5與S3兩款音訊平台設計後，Qualcomm在此次Snapdragon Tech Summit技術大會上公布S5 Gen 2、S3 Gen 2更新版本，藉此建立全新旗艦音訊體驗標準。

與網易破局 暴雪《魔獸世界》等遊戲在陸服務將暫停

暴雪娛樂16日發布聲明稱，由於與網易的現有授權協議將於 2023 年 1 月 23 日到期，將暫停在中國大陸的大部分暴雪...

Qualcomm公布下一代「Oryon」CPU核心設計 將用於未來的Snapdragon運算平台

Qualcomm在此次Snapdragon Tech Summit技術大會上，公布了下一代名為「Oryon」的CPU核心設計，將藉此讓未來的Snapdragon運算平台發揮更高效能。

Google合作三星打造Health Connect健康數據連動平台 紀錄互通開放beta版

今年在Google I/O 2022期間宣布與三星合作打造的Health Connect健康數據連動平台，除了日前已經隨著三星新版One UI 5.0一起推出，稍早更由Google宣布透過Google Play Store進行beta形式測試，讓諸多健康相關應用服務可以互通紀錄數據，方便使用者透過不同服務統整身體健康狀況。

蘋果SOS衛星呼救服務開放體驗 12月再開放這4處

日前準備將於11月在美國、加拿大推出與Globalstar合作的衛星呼救服務之後，蘋果稍早宣布此項服務正式上線，同時也在iPhone 14系列機種增加測試示範功能，並且預告此項服務將在12月接續於法國、德國、英國與愛爾蘭地區提供。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。