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NVIDIA與雲端高效能運算業者Rescale合作 將更多人工智慧軟體運算資源帶到雲端

聯合新聞網／ 楊又肇

NVIDIA宣布與創立於2011年的雲端高效能運算業者Rescale合作，將由Rescale採用NVIDIA人工智慧軟體產品組合，藉此透過雲端平台形式提供高效能運算資源，藉此滿足業界對於人工智慧應用發展背後所需龐大算力需求。

而此項合作將以Rescale旗下高效能運算即服務 (HPC-as-a-service)平台為基礎，搭配NVIDIA人工智慧軟體產品組合，讓AWS、Google Cloud、Azure、甲骨文OCI等公有雲服務登能藉由Rescale驅動高效能運算資源。

目前包含伊萊克斯、日本電裝 (Denso)、三星、維珍軌道 (Virgin Orbit)等企業都已經開始藉由雲端平台方式執行高效能超算應用項目，藉此取代過往自行建立數據中心，藉由超級電腦形式對應超算需求，並且藉由雲端運算方式降低企業碳排放量。

在此次合作中，Rescale將納入NVIDIA Enterprise軟體解決方案，並且藉由NVIDIA人工智慧軟體產品組合推動雲端高效能運算應用模式，讓更多企業能直接透過雲端使用NVIDIA相關技術開發人工智慧應用模型，或是打造電腦視覺、深度學習、機器人、流程最佳化等應用項目。

另外，Rescale也會加入NVIDIA Base Command平台的人工智慧開發人員工作流程管理軟體，藉此讓企業調度雲端與內部的NVIDIA DGX系統間協調作業負載平衡。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

碳排放 日本

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