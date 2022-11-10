影／達人傳授iPhone「4步驟」拍出月球清晰表面 百萬人驚嘆
天文奇觀「血月月全食」和「月掩天王星」於8日晚間登場，吸引大批民眾走到戶外高舉手機，試圖記錄下這千年難得一遇的奇景。然而，許多民眾家中並沒有專業的攝影器材，想要拍下清晰影像實屬困難，一名日本網友就大方分享，其實只要靠4個步驟就可以用iPhone拍出清晰月亮，成品曝光後，許多網友紛紛直呼「神人！」
為了幫助大家紀錄天文奇觀，一名日本達人在Twitter上分享如何用iPhone拍攝月亮，他表示，只要按照下列的4個步驟操作就可以拍出清晰影像：
1. 設定→相機→錄影→選4K/60 fps
2. 拍攝影像時對月亮進行對焦
3. 用手指慢慢調低亮度
4. 拍攝影像時同步按下右下方的快門按鈕
他也在該則貼文中秀出拍攝成品，影便中月亮從原先暈開的光點漸漸變暗，最終月球表面的黑色坑洞逐漸浮現，按下快門後就能拍出絕美照片。該則貼文目前已經累積3.3轉推，12萬人喜歡，影片更超過237萬次觀看。
皆既月食始まってるから— さくらmochi*💙ｱｸｱﾘｳﾑJr. (@mochi92000326) 2022年11月8日
iPhoneで月を綺麗に撮る方法再共有しとくね(ง ˘ω˘ )ว
1.設定→カメラ→ビデオ撮影を「4K/60 fps」に設定
2.動画撮影で月にピントを合わせる
3.明るさ(☀️マーク)を下げて暗くする
4.動画撮影中に右下のシャッターボタンを押す
私も後でやろうっと(๑╹ω╹๑) pic.twitter.com/dnpRacQaJi
許多網友按照其教學後也成功拍出清晰月亮，紛紛留言讚嘆，「我一直想知道如何用我的 iPhone 拍攝美麗的月亮，非常感謝」、「太美了！謝謝你！」、「有效耶！謝謝你！」、「謝謝你提供的資訊」、「哇，好厲害！」
不過也有網友反映，使用iPhone 11似乎無法拍出相同效果，這名達人則回覆，他使用的機型是iPhone 13 Pro，差別可能在於Pro配備的長焦鏡頭。
📢 【周報】「G粉」感傷Pixel 7用自家晶片、Apple Watch救人N連發！
📢 他求電量、續航佳的「外送用」高CP值手機 網友指這1關鍵才重要
📢 蘋果iPad 10漲爆！台灣比拚全球價格「比日本便宜」 這國家貴到可再買1台
📢 懶得自己洗澡？「人體洗衣機」幫你沐浴、還放音樂讓你放鬆
📢 【快搶】買嘸iPhone 14 Pro？蘋果官網搶現貨「進階版」 靠它4關鍵入手新機
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言