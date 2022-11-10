影／達人傳授iPhone「4步驟」拍出月球清晰表面 百萬人驚嘆

天文奇觀「血月月全食」和「月掩天王星」於8日晚間登場，吸引大批民眾走到戶外高舉手機，試圖記錄下這千年難得一遇的奇景。然而，許多民眾家中並沒有專業的攝影器材，想要拍下清晰影像實屬困難，一名日本網友就大方分享，其實只要靠4個步驟就可以用iPhone拍出清晰月亮，成品曝光後，許多網友紛紛直呼「神人！」

為了幫助大家紀錄天文奇觀，一名日本達人在Twitter上分享如何用iPhone拍攝月亮，他表示，只要按照下列的4個步驟操作就可以拍出清晰影像：

1. 設定→相機→錄影→選4K/60 fps 2. 拍攝影像時對月亮進行對焦 3. 用手指慢慢調低亮度 4. 拍攝影像時同步按下右下方的快門按鈕

他也在該則貼文中秀出拍攝成品，影便中月亮從原先暈開的光點漸漸變暗，最終月球表面的黑色坑洞逐漸浮現，按下快門後就能拍出絕美照片。該則貼文目前已經累積3.3轉推，12萬人喜歡，影片更超過237萬次觀看。

許多網友按照其教學後也成功拍出清晰月亮，紛紛留言讚嘆，「我一直想知道如何用我的 iPhone 拍攝美麗的月亮，非常感謝」、「太美了！謝謝你！」、「有效耶！謝謝你！」、「謝謝你提供的資訊」、「哇，好厲害！」

不過也有網友反映，使用iPhone 11似乎無法拍出相同效果，這名達人則回覆，他使用的機型是iPhone 13 Pro，差別可能在於Pro配備的長焦鏡頭。

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