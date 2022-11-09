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剩兩個月！蘋果今年還有5件事值得期待、包括iOS16.2將推出新功能

聯合新聞網／ 綜合報導
蘋果示意圖 法新社
蘋果示意圖 法新社

隨著AirPods Pro 2在台灣正式上架，蘋果今年推出的硬體新產品也告一段落。科技媒體《MacRumors》指出，雖然今年只剩兩個月，蘋果仍有5件值得期待的新產品和計畫將推出。包括iOS16.2更新及其中附帶的新功能、救援衛星電話、古典樂串流服務....等等。

iOS16.2更新

最值得期待、也是最多人可能受惠的新功能，是預計將在12月中發布 iOS的16.2版本。這個更新除了會修復iOS16.1所出現的bug，還可能會推出蘋果新的白板app「Freeform」、新改版的「家庭」App、以及能夠在鎖定畫面使用的監測睡眠和用藥的小工具、會自動撥出的緊急求救電話。

救援衛星電話

救援衛星電話也是一大亮點，這個在iPhone14推出的新功能，讓使用者能夠在沒有行動網路或wifi的情況下，使用衛星來發出文字求救訊息，該功能原本預計在11月推出，雖然目前為止還沒有詳細消息。這項新功能被認為最有可能跟著iOS 16.1.1的更新同時發布。

古典樂服務

蘋果在2021年買下數位古典樂音樂公司Primephonic，當時便曾公布將在2022年推出自己的古典樂服務App，雖然後續都沒有再公布新消息，但有人曾在iOS15.5的程式碼中發現相關程式痕跡。目前不確定這個新的音樂app會是內建程式的一部分、或是須另外下載。

自助維修計畫

今年八月，蘋果宣布將擴大目前已有的自助維修計畫，除了讓歐洲地區也能使用，也希望將適用的產品範圍擴大到不同的Mac電腦型號。該計畫目前提供使用者管道能購買工具，並在家中維修自己的iPhone，目前服務範圍僅限美國及某些型號。

黑色星期五購物節

近幾年來，蘋果都會在美國的黑五購物節向消費者贈送「禮品卡」，作為某種形式的優惠活動。也是蘋果公司為數不多會進行明確促銷的機會，但同時間各大電商也可能推出各種促銷，建議仍須多比較才能買到最划算的價格。

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