基於經濟不確定性 Qualcomm將搭載其處理器的手機銷售下滑量調整至雙位數

在今年度的Snapdragon Tech Summit技術大會正式展開前，Qualcomm公布2022財年第四季財報結果，並且基於未來經濟發展不確定性，因此將先前預估採用其處理器的手機銷量減少比例，從先前的5%調整至雙位數下滑量。

Qualcomm上一季營收達113.96億美元，相比去年同期成長22%，淨利則達28.73億美元，成長幅度為3%。至於全年營收則達442億美元，相比去年成長32%，淨利則達129.36億美元，相較去年成長43%。

若依照各部門營收表現來看，Qualcomm Technologies部門營收達99億美元，成長幅度達28%，技術授權部門營收則達14.4億美元，成長幅度為8%。

而對應智慧型手機的處理器業務營收達65.7億美元，成長幅度為40%，對應車輛平台的處理器業務營收達4.27億美元，成長幅度為58%，對應物聯網裝置的處理器業務營收達19.2億美元，成長幅度為24%，至於天線模組業務營收為9.92億美元，相比去年同期減少20%。

依照Qualcomm執行長Cristiano Amon說明，基於市場長時間處於經濟發展不確定情況，雖然目前公司營運仍可控制一定風險，但仍不免必須採取相對保守策略，除了調整採用其處理器產品的手機銷量預測數字，同時也將暫停對外招募人才，並且進行必要財務精簡措施。

對於2023財年第一季財報預估，Qualcomm認為營收將可介於92億美元至100億美元之間，其中Qualcomm Technologies部門營收可達77億美元至83億美元之間，而技術授權部門營收則可達14.5億美元至16.5億美元之間。

其他部分，Qualcomm說明與三星之間的專利授權協議將延長至2030年，而收購NUVIA、間接取得其技術，導致Arm以違反授權協議為由提出訴訟，目前仍在進行階段。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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