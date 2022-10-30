福特、福斯投資的自駕車新創Argo AI將結束營運
福特在稍早公布財報中，透露其投資自駕車新創公司Argo AI將結束營運，未來將由福特及福斯分拆持有其自駕車技術與相關資產。
Argo AI原本是從福特內部體系拆分獨立，並且由福特投資發展Level 4等級以上的自駕車技術，後續更在2019年獲得福斯以26億美元投資，成為Argo AI前兩大投資者。
不過，由於Level 4等級以上的自駕車技術仍有不少挑戰，以當前研發技術幾乎難以用於一般市售車款，加上今年第三季更讓福特認列約8.27億美元虧損，同時也難以繼續吸引更多投資，因此福特決定將重心放在可以更快應用在多種車款上的Level 2+，或是Level 3等級自駕技術發展。
而Argo AI結束營運之後，其自駕車技術與相關資產將由福特與福斯分拆持有，而福特也說明將聘用Argo AI所屬工程人員，但並未透露具體規劃聘僱人數。所有Argo AI所屬員工都會獲得應有遣散費，至於未能被福特或福斯接手聘僱，將會獲得額外獎金與保險補助。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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