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Google挺台灣同志遊行 10/29搜尋關鍵字有彩蛋

中央社／ 台北27日電

台灣同志遊行將在29日登場，今年是Google第11次參與遊行活動，將有數百名Google員工與家屬親友參與，Google搜尋、地圖、Chrome瀏覽器等也將透過功能更新與彩蛋，讓使用者獲得支持多元族群、倡議平等理念的選擇。

Google在官方部落格發文指出，在遊行當天，使用者透過Google搜尋同志遊行相關中、英文關鍵字例如「台灣同志遊行」、Taiwan Pride、Taiwan LGBTPride、Pride Parade Taipei，搜尋結果會呈現「即時串流」選項，提供活動主辦單位台灣彩虹公民行動協會的YouTube直播遊行連結畫面，讓無法親自到場的人也能透過線上方式參與。

Google搜尋在遊行當天也有另一顆彩蛋，使用者只要以「同志遊行」進行搜尋，結果頁面將出現跳動的彩虹愛心；點擊彩虹愛心後，瀏覽器將出現手舉彩虹旗幟的遊行隊伍，以及從天落下的繽紛紙片，用溫馨動畫應援遊行活動。

Chrome瀏覽器也與5位新世代LGBTQ+（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒等）藝術家合作，於全球推出一系列瀏覽器主題作品；使用者前往線上應用程式商店，點選主題並選取「LGBTQ藝術家」，就可以設定桌上型或筆記型電腦的螢幕，在個人化設定的同時展現對同志社群的支持。

Google也聽取跨性別與非二元性別社群的聲音，了解他們因為人生經歷改變，不一定想要看到自己過去的照片，因此去年推出全新相簿功能，讓所有使用者都可以在「回憶」功能中選擇隱藏某些人物或時間的照片。

此外，Google持續協助中小微型企業和LGBTQ+社群建立連結，使用者在Google地圖上搜尋「LGBTQ+友善」，就可以找到對性別認同更包容的商家和餐廳。業者如果是支持多元性別、經營跨性別友善的空間、提供性別友善的廁所或設施，也可在Google地圖「商家檔案」上標註「屬性」選項，讓更多有需要的人能更容易找到他們感到自在的消費環境。

Google 同志遊行 瀏覽器

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