微軟交給英國競爭及市場管理局文件中 透露將打造自有手機遊戲軟體市集服務平台

在遞交給英國競爭及市場管理局 (CMA)的文件內容中，微軟透露其Xbox線上市集除了收錄Xbox平台主機與Windows PC遊戲，未來也將涵蓋手機遊戲內容。

依照微軟的作法，顯然是希望透過強化本身可作為Google、蘋果服務之外的手機遊戲下載來源，藉此形成降低App Store、Google Play Store壟斷市場局面，進而降低市場對於其斥資690億美元收購動視暴雪，可能構成市場壟斷的印象。

不過，此作法能否說服英國競爭及市場管理局，進而認同微軟不會因為收購動視暴雪而造成更嚴重的市場壟斷現象，其實還很難說，甚至可能加重英國競爭及市場管理局認定微軟此筆收購有市場壟斷嫌疑。

但以動視暴雪本身就有推出《決勝時刻M》等手機遊戲，而旗下手機遊戲開發商King也推出諸如《Candy Crush》等著名手機遊戲的情況來看，若未來順利由微軟收購，勢必也會將這些手機遊戲整合進微軟旗下服務平台，甚至考量本身與Google、蘋果在市場上的競爭，微軟選擇自行建立手機遊戲市集服務平台，似乎也會是勢在必行的情況。

至於微軟如果確定打造自有手機遊戲軟體市集服務平台，或許也會與現有Xbox業務整合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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