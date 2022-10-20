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Adobe以人工智慧強化Photoshop、Lightroom替換物件及去背應用功能 佈局元宇宙

聯合新聞網／ 楊又肇

Adobe在稍早舉辦的MAX 2022活動中，公布諸多應用人工智慧強化其Photoshop、Lightroom功能，甚至也宣布與Meta深入合作，讓創作者能藉由新推出的3D Capture及Substance 3D Modeler工具快速建造3D物件應用服務。

在此次Photoshop更新中，增加共用審核 (Share for Review)功能，讓創作團隊可在Photoshop功能中進行線上協同作業，至於導入Sensei人工智慧技術的應用，更讓使用者能更容易完整圈選圖像中的物件，並且讓去背、替換物件變得更簡單，同時也能保留更多影像細節。

其他更新，則包含推出測試版本的相片修復功能，讓使用者能透過Sensei人工智慧技術修復舊照片中的刮痕或瑕疵，而在網頁版Photoshop也加入一鍵背景移除，以及遮色片與筆刷功能，讓使用者能更方便透過網頁形式使用Photoshop功能。

針對Lightroom的更新，同樣也強化人物選取與一鍵去背，並且強化透過人工智慧修復影像的功能，而相同更新也同樣用於Lightroom Classic及Adobe Camera RAW，其中會透過Sensei人工智慧自動識別人物，或是進一步識別人物臉部、眼睛、牙齒、嘴唇及頭髮，方便使用更進一步調整個別部位影像呈現效果。

另外，在Lightroom中的移除物件功能也變得更簡單，透過內容感知移除 (Content-Aware Remove)功能，即可自動由系統識別可移除物件，但如果背景相對複雜，或是系統無法順利識別的話，可能還是要透過手動方式調整。

目前新版功能將會透過Creative Cloud提供，訂閱用戶可以直接透過更新取得此次更新功能。

至於針對元宇宙應用發展部分，Adobe也宣布與Meta深入合作，將透過新款3D Capture及Substance 3D Modeler工具，讓創作者能更快將平面影像轉換成3D物件。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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