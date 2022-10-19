Netflix增加個資轉移功能 方便快速移轉個人觀看紀錄、收藏影片等資料
日前開始在秘魯、智利與哥斯大黎加測試額外計費的多人使用方案，Netflix稍早開始在全球範圍新增個資轉移功能，讓與他人共用相同帳號的成員，可以透過此功能快速將個人觀看紀錄、偏好影片、收藏內容等資料移轉到新建立的個人帳號繼續使用。
推出此項功能的原因，自然是針對被認定非同住家人的帳號共用狀態，導致被要求從原本共用帳號中遷出的使用者需求打造，在重新建立帳號之後，能無縫接續先前使用服務時的觀看紀錄、偏好影片、收藏內容等資料。同時，提供這樣的功能，或許更容易說服原本與他人共用帳號的使用者願意使用Netflix服務。
但不少市場看法仍質疑這樣的作法是否能順利解決Netflix大量共用帳號使用模式，導致訂閱用戶、營收都難以繼續增加的困境，同時在被認定非同住家人共用帳號之後，能否透過更低費用接續吸引使用者留下繼續訂閱，似乎仍有一定挑戰。
除了設法透過降低帳號共用情況，Netflix近期也宣布將從11月開始推行附加廣告內容的低價位訂閱方案，希望能藉此吸引更多新進用戶，而能否順利推動其用戶人數再次大幅增長，就看下次公布財報結果。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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