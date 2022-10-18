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Intel執行長：願意協助AMD、NVIDIA代工生產CPU及GPU產品

聯合新聞網／ 楊又肇

在近期接受The Verge網站訪談時，Intel執行長Pat Gelisinger表示願意向AMD、NVIDIA提供其製程生產資源，藉此協助代工CPU或GPU產品。

日前宣布與聯發科建立晶圓代工服務合作關係，同時在今年的Innovation Day活動上，Intel也強調擁有自有先進製程技術與自產能力，甚至可以有足夠資源協助他廠進行代工。

Pat Gelisinger強調，InteL有足夠自有製程生產能力，同時也能依照需求對外與台積電、三星合作先進製程技術合作，因此在發展上有足夠彈性，不會像他廠可能會受限於外部代工產能，或是製程等技術上的限制。

而這樣的說法，自然是針對AMD、NVIDIA目前高度仰賴台積電代工，或是藉由三星製程技術打造產品的情況，尤其目前台積電產能持續緊繃，加上台海關係發展的不確定性，可能也會讓仰賴台積電製程代工的晶片產品受影響，因此Intel強調透過其代工服務生產晶片將不受此類因素影響，甚至能就近提供代工服務。

在先前說明中，Intel除了強化自身製程技術與處理器產品佈局，更說明將擴大推動其IFS代工服務發展，同時將在其代工服務提供涵蓋各類差異化技術組合。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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