轉讓給Embracer的Square Enix Montreal正式更名為Onoma 將推動多項全新發展計畫
今年5月以3億美元價格，由Square Enix連同Crystal Dynamics、Eidos Montreal等遊戲工作室一同轉讓給Embracer的Square Enix Montreal，稍早宣布將更名為Onoma，並且將著手推動諸多全新發展計畫。
不過，Onoma暫時尚未公布目前投入發展計畫細節。
過去由Square Enix創立於2011年11月21日的Square Enix Montreal遊戲工作室，當時定位為打造Square Enix品牌的3A級遊戲作品，後續更投入打造「Go」系列手機遊戲，將更多Square Enix旗下遊戲作品帶到手機平台，甚至改變以免費遊玩的營運模式，讓更多玩家願意付費購買真正好玩的手機遊戲。
而Onoma在希臘語中有「名字」、「名聲」，以及「光」等涵義，更意味此次更名將使Square Enix Montreal有「重生」的形象，更強調更名流程前後花費5個月深入研究，並且從165個候選名稱進行決定，同時也必須容易透過英語、法語發音，讓更多人可以輕易念出新名稱。
除了決定全新名稱，Onoma還製作系列宣傳用標誌、標準用字，並且套用在衣服、保溫杯、招牌、文件、名片，以及網頁等內容呈現設計，藉此讓市場能更輕易記住新品牌名稱。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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