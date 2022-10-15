報導指稱 今年內將會有超過53億支手機變成電子廢棄物

依照WEEE論壇 (Waste Electrical and Electronic Equipment Forum,廢棄電機與電子設備論壇)統計數據顯示，預期今年內將會有超過53億支的手機被廢棄，或是放置不使用，可能會形成龐大的電子廢棄污染。

而統計數據更指出，若將這些不再使用的手機堆疊，其高度將超過5萬公里，將比國際太空站所在位置高出120倍，更是地球與月球之間距離的8分之1。

此外，今年內估計會有2450萬噸重的小型電子廢棄物在全球地區產生，幾乎是埃及吉薩大金字塔 (古夫金字塔)的4倍重量。預期在2026年時，全球更會有7億5000萬組耳機被廢棄使用，串連起來約可圍繞月球三圈。

目前手機已經成為前四大最常由一般消費者產生的電子廢棄物類別，而更多使用水銀電池或小尺寸電池驅動使用的小型電子產品，以及小型家電產品，目前也擠入一般消費者產生的電子廢棄物前五大類別。

至於最常被一般消費者丟棄的電子產品，則包含耳機、遙控器等配件，其次則是家用電子設備，例如電子式鬧鐘、電熨斗等，另外也包含資訊電子類產品，包含外接式硬碟、路由器、鍵盤或滑鼠。

WEEE論壇組長Pascal Leroy說明，相較其他電子廢棄物，手機內部含有諸多稀有金屬材質，例如金、銅、銀、鈀等成分，但同時也有不少會危害環境的塑膠、汞等成分，甚至手機內建電池長時間不使用的話，更可能產生化學變化，長時間對於環境都會有顯著影響。

另一方面，由於手機內部需要透過稀有金屬材質製作電子電路、處理器等元件，若無法透過有效率方式進行妥善回收，勢必會讓更多手機業者透過其供應鏈繼續開採、提煉，進而造成更多問題，例如碳排放、勞工待遇等。

因此，WEEE論壇呼籲重視手機在內產品回收再利用的必要性，並且希望藉此降低電子廢棄物持續生成情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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