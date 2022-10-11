Qualcomm傳11月揭曉名為Snapdragon 7+ Gen 1的新款處理器

今年揭曉Snapdragon 7 Gen 1處理器之後，Qualcomm將可能接續推出名為Snapdragon 7+ Gen 1的新款處理器，或許最快會在今年11月舉辦的Snapdragon Tech Summit技術大會上揭曉。

相關消息指稱，名為Snapdragon 7+ Gen 1的新款處理器，將採用SM7475型號名稱，並且維持三叢集，其中主核與效能核心的運作時脈均採2.4GHz設計，四組效率核心運作時脈則採1.8GHz設計。而跟今年推出的Snapdragon 8+ Gen 1處理器一樣，Snapdragon 7+ Gen 1處理器也採用台積電4nm FinFET製程量產。

而核心架構設計部分，預期Snapdragon 7+ Gen 1處理器仍會採用Arm Cortex-A710 CPU與Cortex-A510 CPU，分別作為效能核心與效率核心配置，至於主核設計則有可能換上Cortex-X CPU，或是運作時脈更高的CPU設計。

此外，Qualcomm在Snapdragon Tech Summit技術大會上也將公布新款Snapdragon 8系列處理器，有可能會以Snapdragon 8 Gen 2為稱，但具體細節還是以Qualcomm實際公布內容為準。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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