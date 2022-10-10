美國頒布新行政命令 確保歐盟地區與美國之間居民隱私數據傳輸安全

美國總統拜登稍早簽署新行政命令，將正式實施今年3月與歐盟達成的跨大西洋資料隱私框架協議，藉此確保歐盟地區與美國之間居民隱私數據傳輸安全。

更早之前，歐盟與美國政府之間協議透過名為隱私盾 (Privacy Shield)的隱私框架作為資料傳輸保護，讓美國企業能以簡化流程，將歐洲境內居民的隱私數據傳送到美國境內伺服器存放，但後來因為Facebook、Google、亞馬遜等跨國企業接連發生隱私保護不當醜聞，因此讓歐盟認為美國無法提供與歐盟一致的高規格用戶隱私保護原則，因此在2020年7月宣布廢止隱私盾隱私框架傳輸協議。

不過，基於歐洲與美國之間許多經濟活動仍頻繁仰賴網路傳遞，因此後續雙方提出全新跨大西洋資料隱私框架，其中規範美國當局以國家安全為由進行隱私監控的合理範圍，以及正常比例使用原則，另外也規範美國情報機構若不當蒐集與使用歐洲居民個人隱私時的補救機制，藉此保證美國將在用戶隱私秉持與歐盟相同安全理念。

而美國政府強調，此項行政命令象徵美國與歐盟共同致力恢復跨大西洋資料隱私安全，並且確保網路服務用戶權益，同時預期能帶動高達7.1兆美元規模的經濟效益。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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