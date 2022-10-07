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鴻海公布5門形式的電動車款「Model B」 10月18日科技日曝細節

聯合新聞網／ 楊又肇

鴻海稍早透過影片形式公布以5門車款形式打造的「Model B」，預計在10月18日即將舉辦的鴻海科技日上公布具體細節。

相比去年以「Model C」名稱亮相，並且確定冠上納智捷品牌、以Luxgen N7作為正式名稱的SUV車款，此次公布的「Model B」車長約為4.5公尺、車高約在1.5公尺，並且以5門形式打造，包含駕駛在內可乘坐最多5名乘客，將鎖定一般個人或家庭使用需求。

而車身設計將以現代化造型曲線打造，並且採用全電子式後視鏡設計，亦即以攝影鏡頭取代傳統後視鏡，讓使用者能以更清晰影像判斷後方狀況，同時也能配合影像識別方式提醒駕駛後方車輛靠近等。

此外，車輛前後LED燈組更採用動態形式顯示設計，可透過更活潑圖像形式讓後方或鄰近車輛留意，至於充電位置則位於車輛前方側面葉子板，但不確定是否採北美通用的CCS1直流充電規格，以及是否支援快充。

具體細節，預期要等到10月18日舉辦的鴻海科技日才會具體公布。

在此之前，鴻海已經在去年的鴻海科技日公布SUV休旅車款設計的「Ｍodel C」、設定在轎車與更多創新應用的「Ｍodel E」，以及針對運輸應用打造的電動巴士「Ｍodel T」。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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