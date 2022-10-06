「全息演唱會」你聽過了嗎？進入元宇宙 先了解這10大新概念

這些觀念你都知道嗎

隨著元宇宙時代來臨，不僅AI（Artificial Intelligence，人工智慧）、VR（Virtual Reality，虛擬實境）進展加速虛擬世界到來，就連美秀集團、孫盛希及金曲歌后徐佳瑩都相繼舉辦「全息演唱會」，讓歌迷不僅只是坐在台下聆聽歌曲，更能化身虛擬角色，戴上動物頭套等限定道具，隨著場景轉換跟著與台上明星、身旁粉絲玩樂互動。

但你知道其實參與全息演唱會其實門檻並不高，對於元宇宙概念你了解多少？現在就讓《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，一起來看元宇宙你可能會有的10大疑惑有哪些吧！

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No.10 元宇宙是全新科技？

近幾年因為疫情讓元宇宙成為熱門話題，自從祖克柏（Mark Zuckerberg）宣布將臉書（Facebook）更名為Meta，讓網友紛紛好奇發問「今年是VR元年嗎？」、「元宇宙是全新科技嗎？」

但元宇宙其實並非全新科技！早在1992年就出現於尼爾史蒂芬森（Neal Stephenson）的科幻小說《潰雪》（《Snow Crash》）出現，書中的元宇宙化身為虛擬城市環境，不僅可以在這裡購買土地、開發建築，用戶也能透過虛擬眼鏡變身為虛擬人物和其他用戶互動，彷彿是另外一個真實世界。

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No.9 虛擬資產無法獲得保障？

在真實世界不論是將現金放在銀行定存，還是選擇購買基金、投資股票，都有法律明文規範，不過在元宇宙的世界當中，所有交易都在虛擬環境下進行，令網友懷疑「虛擬資產到底有沒有辦法獲得保障？」

其實元宇宙早已發展出「分散式帳本技術（Distributed ledger Technology，DLT）」，只要用戶在網路上完成一筆交易，所有人就會把這筆交易記錄在自己的帳本中，但有可能因為時間差等問題出現不同版本，此時便須仰賴共識機制，才能維護所有人交易與資產安全。



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No.8 元宇宙是網路遊戲的一種？

一名網友曾在Dcard閒聊版上發文，透露自己起初以為元宇宙只是一堆宅男、宅女喜歡玩的東西，甚至認為「元宇宙是網路遊戲的一種」，事後才發現從Nike、Prada、LV等名牌服飾到海底撈等餐飲企業早已加入元宇宙行列，讓她頓時恍然大悟，「原來我才是那個井底之蛙」。

雖然網路遊戲包含在元宇宙之內，不過元宇宙並非是網路遊戲，有別於線上遊戲，元宇宙的每個人都可以扮演與真實世界完全不同的虛擬人物，除了工作、教育之外，聽演唱會、談戀愛在元宇宙世界也不成問題～

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No.7 元宇宙只適用於年輕人？

世代變遷加速新科技的演進，「元宇宙」一詞的出現也讓多數企業將虛擬世界納入未來版圖，卻也讓許多網友在各大論壇上討論「元宇宙是不是僅適用於年輕人？」、「元宇宙好像是Z世代唯一的主力客群」。

其實元宇宙並非僅受用於年輕人！目前全球對於遠距醫療發展不遺餘力，像是AI藥物研發、AI醫生、醫療機器人及醫療教學，結合人工智慧與VR技術，讓醫生不受地理限制，就能在遠處及時完成病人治療，目前台北關渡醫院也設立「高齡元宇宙醫療Metaver Medicine」，在元宇宙中提升銀髮族生活品質並減輕照顧者負擔。

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No.6 沒有VR眼鏡就無法體驗？

虛擬實境利用電腦類比產生三維空間的虛擬世界，讓使用者透過穿戴裝置擁有身歷其境的感覺，特斯拉創辦人馬斯克曾說「不管元宇宙再怎麼發展，都不會有人想要把一台電腦或手機整天貼在自己臉上」，許多網友也產生疑問，「進入元宇宙一定要用到VR眼鏡嗎？」

其實現今出現少數人在使用VR眼鏡後感到身體不適，因此相關產業也嘗試使用AR（Augmented Reality，擴增實境）技術、改善具有攝像鏡頭的裝置，像是電腦、平板、手機介面等，讓用戶不需配戴裝置就能完成學校課堂教學、演唱會娛樂活動等體驗，讓更多人能順利進入元宇宙。

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No.5 元宇宙沒有法律規範？

日前一名21歲女研究員戴上VR眼鏡進入臉書母公司Meta所研發的「Horizen Worlds」，沒想到受邀前往一場私人派對後，竟被其中一名虛擬角色要求關閉安全氣泡裝置，甚至還發出言語騷擾，被外界質疑沒有法律可規範元宇宙犯罪、隱私權問題。

雖然目前尚未有國家專門替元宇宙制定法律，不過歐盟制定《一般資料保護法規》（《General Data Protection Regulation》)被視為全球最嚴格的數位隱私條文，臉書也因此法放棄旗下應用程式使用面部辨識功能，讓法律在元宇宙發展之際，仍能保障用戶隱私權不被濫用。

【網路溫度計】提醒您－

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎反霸凌專線：0800-200-885

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No.4 風險很高、早晚泡沫化？

一名網友在論壇上分享自己對元宇宙、NFT相關概念一竅不通，「有朋友說只要相信元宇宙發生，那麼現在就該開始接觸NFT，如果不相信就可以不管，也一直提醒我詐騙很多」，對於元宇宙風險也抱持懷疑，擔心遲早會發生泡沫化。

人類對於未知領域都會抱持懷疑態度，不過最近包含蘋果、微軟、臉書、HTC等知名企業都在積極鑽研元宇宙，在經過深入了解與謹慎評估下仍能踏入虛擬世界，網友也給予建議，「了解新事物是好事，保持學習但也不是什麼都要跟風，要專精研究才賺錢，不然就只是賭博」。

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No.3 在元宇宙不能工作賺錢？

在元宇宙時代可以創建與你本人完全不同的虛擬角色、NFT商品，不過多數網友還是覺得「在元宇宙好像不能工作賺錢」、「回到現實世界，虛擬世界的東西就什麼都沒有了」。

其實元宇宙採用P2E（Play-to-Earn）模式，讓你邊工作賺錢還能邊體驗人生！像是知名虛擬世界《第二人生》的居民可以製造新商品、提供服務，最後在貨幣交易所以虛擬貨幣270Linden幣兌換1美元（約新台幣31.94元），《Roblox》（《機器磚塊》）則允許玩家設計遊戲、物品，並提供進階會員進行交易、出售，讓元宇宙工作賺錢成為觸手可及的事情。

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No.2 加入元宇宙好像很燒錢？

全球許多企業、公司都在競相加入「元宇宙」行列，有人也揭露元宇宙背後隱藏高額成本，光是Meta公司旗下部門Reality Labs就曾因元宇宙項目虧損高達28億美元（約新台幣893.23億元），不僅其他公司對元宇宙卻步，就連一般民眾想試試水溫體驗，也擔心「加入元宇宙好像很燒錢」。

但現在體驗元宇宙其實沒有你想像中那麼困難！有網友近日就在Dcard上透露徐佳瑩即將舉辦「《給》音樂玩家元宇宙演唱會」，讓歌迷可以360度觀賞徐佳瑩演出，有粉絲對此就透露，「之前參加過孫盛希覺得蠻有趣？299元聽拉拉一場很可以」、「看到元宇宙有點興趣」、「但一張票才299元感覺可以買一下」。

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No.1 NFT等同元宇宙？

說到元宇宙許多人都會聯想到NFT，像是被NBA球員柯瑞（Stephen Cuurry）、歌手林俊傑、陳零九等人購買的無聊猿遊艇俱樂部（Bored Ape Yacht Club，BAYC）的「猴子頭貼」就是經典範例，有人也好奇「NFT到底跟元宇宙有什麼關係？」、「NFT等同元宇宙嗎？」

有網友對此解釋「NFT不等於元宇宙」，不過卻與元宇宙關係密不可分，「如果元宇宙就是未來的虛擬世界，那NFT就會是人類在這個世界中展現其社會地位象徵的工具之一」，不論是現實世界的藝術品，還是虛擬世界裡的無形物品，都可以透過NFT代幣進行交易，因此NFT也是元宇宙運行的重要關鍵。

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2021年10月02日至2022年10月01日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『元宇宙迷思』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統

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