蘋果喊Qualcomm持有5G相關專利無效 美國最高法院再次駁回

美國最高法院稍早駁回蘋果要求裁定Qualcomm持有兩項與5G及無線通訊技術專利無效的請求。

在此之前，蘋果已經在2019年與Qualcomm達成和解，並且進行未來數年晶片供應與專利授權協議，蘋果也在後續推出的iPhone機種恢復使用Qualcomm提供數據晶片。

不過，從蘋果仍希望打造自有數據晶片，藉此擺脫仰賴Qualcomm的情況來看，勢必要在技術專利避開Qualcomm持有內容，否則依然需要向Qualcomm支付專利使用費，甚至仍需向Qualcomm採購數據晶片才能順利獲得專利授權。

因此，蘋果目前仍設法透過法院裁定主張Qualcomm持有專利無效，藉此順利避開Qualcomm持有專利限制，但顯然法院仍認定Qualcomm持有專利有效，並且拒絕蘋果上訴。

先前就有不少傳聞指稱，蘋果藉由接手Intel針對行動裝置佈局的5G網路技術團隊，以及持續取得資源，預計在2023年推出自主研發的5G網路數據晶片，藉此擺脫目前iPhone等裝置仍仰賴Qualcomm供應連網數據晶片的合作關係，進而讓本身硬體及軟體整合效益更高。

而Qualcomm顯然對此並不緊張，甚至在日前的投資者大會上更由財務長Akash Palkhiwala說明已經規劃降低從蘋果獲取營收比重，預計在2023年將會調整至20%以下，在2024年更會降低至個位數佔比，意味未來與蘋果合作關係即使生變，將不足以影響Qualcomm營收表現。

此外，即便蘋果能自行設計5G連網數據晶片，在與CDMA、3G與4G相關通訊技術專利仍無法避免需要取得Qualcomm專利授權，因此也讓Qualcomm不會因此感到緊張。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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