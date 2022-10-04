想加入蘋果嗎？庫克提4大特質 員工多補了「殘忍這1項」

嚮往成為蘋果（Apple）公司的員工嗎？你現在有機會了！蘋果執行長庫克（Tim Cook）日前在義大利的拿坡里費德里克二世大學（University of Naples Federico II）分享工作經驗，並告訴學生，想成為「蘋果」一份子除了具備4項特質外，關心周圍的世界發展也很重要。

據《FORTUNE》報導，蘋果執行長庫克表示，蘋果新員工擁有這4項明顯特質，也能做為未來加入蘋果的參考。第1項為「合作」，他認為每位蘋果員工必須具備與同事合作的能力，有助於創意發想，「個人的貢獻度很重要，但兩人合作能更為驚豔。」小團隊更能激發出無限可能。

第2為「創造力」，庫克認為用不同角度看待問題也是相當重要的一環，可透過此方式提出創新的解決方案；第3為「好奇心」，他表示，蘋果一直尋找擁有好奇心的人才，遇到問題就提出，「不論它是聰明的問題還是有些愚蠢好笑」，當有員工提出時，正好也能給其他人深思答案為何。

蘋果iPhone 14系列登場後吸引不少果粉搶購，更有粉絲在開賣當天幸運地拿著iPhone 14 Pro新品與庫克合照。（路透）

最後為具備「專業知識」。他提到，像是若做工業設計方面的工作，則需要一名了解工業設計、且在就讀時期或工作期間具備相關技能的人才。4項特質若都具備，就有機會能進入蘋果公司成為一份子，他還表示，「人們必須為比自己更重要的原因工作」，讓工作變得更有價值。

不過看在前蘋果員工眼裡，庫克似乎少講了一項，那就是具備「隨時在線」的態度，先前曾有部分員工提到，每周日對蘋果員工來說都是「工作之夜」，因隔天有高層主管會議，不管你當下是否在追劇、放鬆聽音樂，基本上都會因該會議而整理資料到凌晨2點、平常休假時也隨時都在收公司Email，但他們仍認為，在蘋果工作「既有趣又充實」。

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