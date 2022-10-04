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簡化組織結構加速發展 GoShare新事業總監姜家煒將任Gogoro首位台灣市場總經理

聯合新聞網／ 楊又肇

Gogoro宣布，未來在台灣所有產品銷售、售後服務、市場行銷、公共關係，以及包含Gogoro Network智慧電池交換平台、GoShare共享車輛租賃服務營運與維護都會整合在相同單位，並且由原GoShare新事業總監姜家煒擔任Gogoro首位台灣市場總經理。

依照Gogoro說明，此次調整主要是為了強化客戶體驗，進一步整合智慧電動機車、電池交換網路、移動共享服務等商業運作與管理效益，並且更快將Gogoro解決方案推廣到全球人口密集城市應用，藉由統合台灣市場商務營運，聚焦提升公司整體營運效率與強化業務對策，並且將更充沛資源聚焦在「客戶體驗」與「國際拓展」兩項重要任務之上。

除了由姜家煒擔任Gogoro首位台灣市場總經理，Gogoro更宣布原本掌管Gogoro Network智慧電池交換平台全球業務與合作關係的潘璟倫，將升任Gogoro營收長 (Chief Revenue Officer)，將負責總管全公司的營收策略規劃，並且推動Gogoro營收策略與海外版圖開拓。

而原本負責Gogoro全球發展業務的Kaushik Burman，則將擔任印度市場總經理，未來將帶領Gogoro印度業務開發，並且與姜家煒一同向潘璟倫匯報。

另外，原本負責Gogoro解決方案的廖逸民，接下來將升任Gogoro營運長，負責掌理各營運部門：包含品管、採購、供應鏈管理、生產、設備、總務等細項，並且負責統籌公司每日運作，執行且強化營運標準、預算與成本控制，藉此協助推動Gogoro於各市場的成長與擴展能力。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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