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歐盟將於11月8日確認微軟收購動視暴雪 是否違反市場壟斷

聯合新聞網／ 楊又肇

歐盟委員會公布文件顯示，歐盟反壟斷機構預計在11月8日確認是否批准微軟以690億美元收購動視暴雪。

在此之前，微軟表示有信心在2023財年結束前完成此筆交易，但不少看法認為歐盟反壟斷機構有可能認定微軟此筆交易違反市場壟斷，因此有可能會在11月8日宣布將深入調查微軟收購動視暴雪是否嚴重影響遊戲市場公平競爭。

為了說服諸多監管機構相信收購動視暴雪不會造成市場壟斷，微軟表示收購動視暴雪之後，將使其維持既有營運模式，不會讓《決勝時刻》等遊戲成為Xbox平台獨佔內容，更強調一旦動視暴雪遊戲成為Xbox平台獨佔，將無法帶來獲利。

同時，微軟更說明目前僅Sony對於此比交易感到擔憂，但強調微軟在遊戲市場發展策略與Sony明顯不同，不像PlayStation平台以獨佔遊戲內容為核心，Xbox平台會以滿足更多玩家遊玩需求為目標。

微軟說明，僅仰賴動視暴雪品牌吸引玩家加入Xbox平台，將無法獲得足夠獲利來平衡相關支出成本，因此依然需要透過多平台發行策略增加更多遊戲營收機會，這也意味動視暴雪遊戲依然需要透過多平台管道發行，才能產生足夠獲利。

不過，這樣的說法是否能說服歐盟反壟斷機構，還是要看後續歐盟公布結果而定。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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