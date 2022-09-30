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衛星通訊設備也能縮小！Garmin推小尺寸inReach Messenger隨身帶著走

聯合新聞網／ 楊又肇

過去推出inReach Mini及inReach Mini 2兩款衛星通訊設備之後，Garmin稍早宣布推出小尺寸設計的inReach Messenger隨身衛星通訊設備，讓使用者能透過衛星訊號傳遞緊急訊息。

相比過去推出機種主要提供衛星定位資訊傳輸，以及發送緊急呼救訊號功能，此次推出的inReach Messenger採用更小尺寸設計，並且能在一般情況下透過Wi-Fi或行動網路傳送簡訊內容，而在無法接收行動網路或Wi-Fi網路資源情況下，則可透過衛星訊號傳送呼救訊息。

透過inReach Messenger內建螢幕，亦可檢視已經傳送簡訊數量、快速簡訊內容、距離、當前溫度、濕度，以及方位。

透過衛星網路傳送簡訊功能，將以每月15美元服務訂閱價格提供使用，並且可提供傳送10組簡訊內容，超過之後將以每組簡訊收取0.5美元價格計費，而透過行動網路或Wi-Fi網路傳送簡訊則不會額外計費。

至於使用方式則是將inReach Messenger與手機配對連接，並且透過手機端的Garmin Messenger app傳遞簡訊，同時也能建立對應個人或多人的群組訊息，方便使用者向特定親友，或是多名家人回報平安。

目前inReach Messenger將以299.99美元價格銷售，相比先前推出的inReach Mini 2價格更低，同時電池使用時間也更長，並且支援IPX7等級防水設計，一般情況下約可對應28天連續使用電力時間。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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