Intel Arc A770桌機版顯示卡10月12日推出 329美元起跳

公佈Arc A750桌機版顯示卡，以及加上RGB燈效、名為Arc A770的桌機版顯示卡之後，Intel在稍早於加州聖荷西舉辦的Innovation Day活動中確認Arc A770桌機版顯示卡將於今年10月12日正式上市，建議售價則將從329美元起跳。

不過，Intel並未具體說明Arc A750桌機版顯示卡售價，以及預計上市日期，另外也未公佈更進一步產品資訊，但強調在峰值即時光影追跡顯示效能，相比競爭對手同級產品高出65%表現。

而從先前公佈消息中，確認Arc A750與Arc A770桌機版顯示卡均採用225W熱設計功耗設計，並且採8+6 Pin供電介面，以及採用PCIe 4.0介面，支援XeSS超級取樣技術與微軟DirectX 12 Ultimate。

Arc A750分別對應28組Xe核心、28組即時光影追跡運算元件，以及448組XMX引擎，運作時脈為2050MHz，並且配置8GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與512 GB/s記憶體傳輸頻寬。而在Arc A770則對應32組Xe核心、32組即時光影追跡運算元件，以及512組XMX引擎，運作時脈為2100MHz，並且配置16GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與560 GB/s記憶體傳輸頻寬。

外型方面，Arc A750與Arc A770桌機版顯示卡採用相同外型設計，並且提供限量版款式，其中Arc A770桌機版顯示卡更提供RGB燈效功能。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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