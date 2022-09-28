Intel Arc A770桌機版顯示卡10月12日推出 329美元起跳
公佈Arc A750桌機版顯示卡，以及加上RGB燈效、名為Arc A770的桌機版顯示卡之後，Intel在稍早於加州聖荷西舉辦的Innovation Day活動中確認Arc A770桌機版顯示卡將於今年10月12日正式上市，建議售價則將從329美元起跳。
不過，Intel並未具體說明Arc A750桌機版顯示卡售價，以及預計上市日期，另外也未公佈更進一步產品資訊，但強調在峰值即時光影追跡顯示效能，相比競爭對手同級產品高出65%表現。
而從先前公佈消息中，確認Arc A750與Arc A770桌機版顯示卡均採用225W熱設計功耗設計，並且採8+6 Pin供電介面，以及採用PCIe 4.0介面，支援XeSS超級取樣技術與微軟DirectX 12 Ultimate。
Arc A750分別對應28組Xe核心、28組即時光影追跡運算元件，以及448組XMX引擎，運作時脈為2050MHz，並且配置8GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與512 GB/s記憶體傳輸頻寬。而在Arc A770則對應32組Xe核心、32組即時光影追跡運算元件，以及512組XMX引擎，運作時脈為2100MHz，並且配置16GB GDDR6顯示記憶體、對應256 bit記憶體介面與560 GB/s記憶體傳輸頻寬。
外型方面，Arc A750與Arc A770桌機版顯示卡採用相同外型設計，並且提供限量版款式，其中Arc A770桌機版顯示卡更提供RGB燈效功能。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 日本自由行語言卡卡？手機超實用5翻譯工具 它能靠鏡頭火速中翻日
📢 【周報】辣妹iPhone駕照 豔照「一張不刪」你買嗎？
📢 買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機」這裡做可賺2萬
📢 熟悉的蘋果「動態島」最對味？安卓出動態島App挨酸「愛罵又愛抄」
📢 蘋果iPhone 14發售…他乖乖在101直營店排隊退貨遭拒 氣炸Po文卻引舌戰？
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言