快訊

百元鍋回不去了！「三媽臭臭鍋」10月調漲 每鍋貴20元

早晨財經速解讀／兆豐金產險重虧 外資提款金融股 台股假跌破還是真崩盤？

黃東的故事：一個清代廣州「普通人」歷險記

Niantic推出網頁版Lightship視覺定位系統 將擴增實境應用帶到更多裝置上使用

聯合新聞網／ 楊又肇

Niantic宣布將先前開放的Lightship視覺定位系統帶到網頁，讓更多以WebVR形式打造的網頁版擴增實境內容也能使用此系統。

目前已經透過8th Wall平台上推出的網頁版Lightship視覺定位系統，將可讓基於WebAR打造的網頁版擴增實境內容錨定到各地點上，讓虛擬物件與這些地點進行互動，並且能使網頁版擴增實境內容可以更有個人化、更具意義且更真實，並且讓使用者更願意以此探索周遭世界。

透過網頁形式互動方式，人潮將更容易被引導至特定地點，例如公園的雕像或城市的店面，並且以擴增實境方式吸引人潮進行互動，進而創造現實世界中的價值。

藉由8th Wall平台，開發人員、代理商和品牌可以建立僅能在特定地點參與的WebAR網頁互動體驗，強調地域限定的參與條件，或是在Niantic的AR地圖上使用任意數量，同時已經啟動Lightship視覺定位系統的地點設立擴增實境體驗，進而增加內容的觸及率。

另外，人們也可在單一專案中結合多個Lightship視覺定位系統體驗，藉此建立多點式互動，例如AR尋寶遊戲或地理AR遊戲。

Niantic執行長John Hanke表示：「Niantic相信現實世界元宇宙應該提供人們探索與連結周遭世界的機會， 而將Lightship VPS引入網頁是AR向前邁進的關鍵一步。開發人員將能夠以精確又持久的方式將數位的內容真實融合到現實世界中。 全球合作夥伴們的早期演示很振奮人心，不過我們知道，這僅僅是個開始。 我們已經等不及想見證開發者社群將透過這項新服務創造出的各種行動定位AR體驗了。」

而透過網頁形式建構互動內容，更能不受Android或iOS裝置平台限制，甚至也能讓不具LiDAR光達感測功能裝置使用，同時也能利用10萬多個已啟動的Lightship視覺定位系統地點來構建自己的行動定位WebAR體驗，其中包含街景或公共地標，更涵蓋了公園、道路、當地企業等大眾能夠到訪的場所。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

擴增實境 品牌

延伸閱讀

台灣經貿網進駐Meta元宇宙 虛實整合搶商機

玉晶光、揚明光 搶AR商機

泰國攜手中華電信引進5G專網 助電子大廠數位轉型

IDC：全球AR頭戴式裝置市場 仍待長期發展

相關新聞

Intel Arc A770桌機版顯示卡10月12日推出 329美元起跳

公佈Arc A750桌機版顯示卡，以及加上RGB燈效、名為Arc A770的桌機版顯示卡之後，Intel在稍早於加州聖荷西舉辦的Innovation Day活動中確認Arc A770桌機版顯示卡將於今年10月12日正式上市，建議售價則將從329美元起跳。

迅猛龍出柙！Intel正式揭曉代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器

Intel宣布推出維持Intel 7製程、代號「Raptor Lake」的第13代Core系列處理器，將率先在今年推出隸屬S系列的桌機款處理器，另外也將接續推出隸屬U系列、P系列，以及H系列與HX系列的行動款處理器。

尋庭外和解？傳馬斯克與推特要求延後庭審時間

相關消息指稱，包含Tesla執行長馬斯克（Elon Musk），以及Twitter執行長Parag Agrawal都將重新安排正式庭審之前接受訊問的時間，因此有可能代表雙方正在進行庭外和解協調。

強化遊戲市場佈局 Netflix宣布在芬蘭赫爾辛基成立自有遊戲工作室

去年宣布進軍手機遊戲市場，並且接連收購打造驚悚風格冒險獨立遊戲《Oxenfree》的夜校工作室、打造《怪奇物語》手機遊戲的芬蘭遊戲開發商Next Games，後續更買下第三家遊戲工作室Boss Fight Entertainment，甚至與Ubisoft合作遊戲內容，目前更宣布將於芬蘭赫爾辛基成立自有遊戲工作室，藉此掌握自身打造遊戲內容能力。

遊戲抽獎機率不明？ 玩家驗證機制上路

玩家能一同檢視遊戲業者公布的轉蛋機率是否屬實！消基會董事長黃怡騰27日，《轉蛋法》將於2023年上路，要求遊戲業者要揭露「轉蛋」的中獎機率，但卻缺乏查驗機制。對此，數發部表示，已委請學者設計查驗機制，

快檢查！詐欺廣告軟體下載量突破1300萬次 Google Play、App Store慘遭毒手

使用者平常應該留意裝置狀況，如果發現電池耗電量很快、網路數據使用量短期內大幅增加，或不記得何時下載過某個App，都應該提高警覺。 資安研究人員在Google Play平台上發現75個詐欺型廣告軟

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。