Niantic推出網頁版Lightship視覺定位系統 將擴增實境應用帶到更多裝置上使用

Niantic宣布將先前開放的Lightship視覺定位系統帶到網頁，讓更多以WebVR形式打造的網頁版擴增實境內容也能使用此系統。

目前已經透過8th Wall平台上推出的網頁版Lightship視覺定位系統，將可讓基於WebAR打造的網頁版擴增實境內容錨定到各地點上，讓虛擬物件與這些地點進行互動，並且能使網頁版擴增實境內容可以更有個人化、更具意義且更真實，並且讓使用者更願意以此探索周遭世界。

透過網頁形式互動方式，人潮將更容易被引導至特定地點，例如公園的雕像或城市的店面，並且以擴增實境方式吸引人潮進行互動，進而創造現實世界中的價值。

藉由8th Wall平台，開發人員、代理商和品牌可以建立僅能在特定地點參與的WebAR網頁互動體驗，強調地域限定的參與條件，或是在Niantic的AR地圖上使用任意數量，同時已經啟動Lightship視覺定位系統的地點設立擴增實境體驗，進而增加內容的觸及率。

另外，人們也可在單一專案中結合多個Lightship視覺定位系統體驗，藉此建立多點式互動，例如AR尋寶遊戲或地理AR遊戲。

Niantic執行長John Hanke表示：「Niantic相信現實世界元宇宙應該提供人們探索與連結周遭世界的機會， 而將Lightship VPS引入網頁是AR向前邁進的關鍵一步。開發人員將能夠以精確又持久的方式將數位的內容真實融合到現實世界中。 全球合作夥伴們的早期演示很振奮人心，不過我們知道，這僅僅是個開始。 我們已經等不及想見證開發者社群將透過這項新服務創造出的各種行動定位AR體驗了。」

而透過網頁形式建構互動內容，更能不受Android或iOS裝置平台限制，甚至也能讓不具LiDAR光達感測功能裝置使用，同時也能利用10萬多個已啟動的Lightship視覺定位系統地點來構建自己的行動定位WebAR體驗，其中包含街景或公共地標，更涵蓋了公園、道路、當地企業等大眾能夠到訪的場所。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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