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尋庭外和解？傳馬斯克與推特要求延後庭審時間

聯合新聞網／ 楊又肇

相關消息指稱，包含Tesla執行長馬斯克（Elon Musk），以及Twitter執行長Parag Agrawal都將重新安排正式庭審之前接受訊問的時間，因此有可能代表雙方正在進行庭外和解協調。

在原先安排中，Elon Musk與Parag Agrawal原先準備在美國西岸時間9月26日上午9點30分接受對方律師就雙方控訴事項進行詢問，但Parag Agrauskwal後續要求將詢問時間重新安排在本週稍晚時候，而Elon Musk則表示希望安排在特拉華州以外地點接受詢問。

不過，目前雙方律師團隊均未對此調整作回應，但雙方這樣的調整也讓不少人猜測是否計畫延後庭審時間，藉此進行庭外和解協調。

在先前消息中，Elon Musk與Twitter雙方因前者取消收購而被後者告上法院，並且預計在美國西岸時間10月17日進行庭審，並且將由特拉華州衡平法院大法官Kathaleen McCormick進行裁決，決定Elon Musk是否有正當理由放棄以美股54.2美元價格收購Twitter，同時也將裁定Twitter是否如Elon Musk描述在虛假帳號數量有所隱瞞。

Elon Musk原訂以440億美元價格收購Twitter，但後續卻因故毀約，並且認定Twitter隱瞞假帳號真實數量，因此以Twitter未能盡責告知真實數據為由，拒絕繼續完成收購。

而若Elon Musk最終選擇與Twitter進行庭外和解，或許有助於雙方避免冗長庭審耽誤時間，同時Twitter預期也能直接獲得Elon Musk賠償金額，顯然對雙方都能有利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

美國 律師 大法官

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