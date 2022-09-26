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未來《星際大戰》經典角色達斯維達將以人工智慧方式配音 重現充滿壓迫感的聲調

聯合新聞網／ 楊又肇

如同電影《捍衛戰士2：獨行俠》中，罹患咽喉癌的演員方基墨 (Val Kilmer)是透過人工智慧技術模擬正常說話聲音，過去替《星際大戰》經典角色達斯維達配音的James Earl Jones，目前也同藉由人工智慧配音方式，讓達斯維達能在未來更多影集內容繼續以最初配音聲調詮釋其角色魄力。

現年已經91歲的James Earl Jones，相較最早三部曲時所呈現的達斯維達配音，後期配音聲調多少因為年紀衰老而有所改變，因此在日前於Disney+上架的《歐比旺》中所登場達斯維達，其配音實際上是透過烏克蘭新創公司Respeecher旗下人工智慧技術模擬，並且以James Earl Jones當年在最早三部曲時的達斯維達配音呈現。

而James Earl Jones日前也已經簽署同意文件，未來將由人工智慧接手其未來擔任《星際大戰》經典角色達斯維達配音工作。

除了透過人工智慧技術重現當年達斯維達令人感受壓迫感的對白聲調，Respeecher其實在Disney+撥出的《曼達洛人》與《波巴費特之書》中，協助劇情中出現的年輕路克天行者發出聲音。其中，Respeecher利用當年飾演路克Mark Hamill曾經在廣播、受訪、配音等的聲音內容進行深度學習訓練，進而透過數位形式重現當年的路克天行者聲調。

目前越來越多業者利用人工智慧技術重現已故著名人物、演員，甚至搭配數位人像技術，讓這些人物、演員能以數位方式「復活」，例如過去日本就曾利用YAMAHA的「VOCALOID:AI」聲音合成技術，搭配結合深度學習技術打造的CG動畫，讓著名演歌歌手「昭和歌姬」美空雲雀以數位形式登上2019年的NHK紅白大賽。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Disney 烏克蘭 動畫

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