吸引亞洲玩家支持 微軟未來將持續在Xbox擴展更多日本原創遊戲

在近期舉辦的IGB Japan線上活動中，微軟副總裁暨Xbox遊戲創作者體驗與生態負責人Sarah Bond表示，未來Xbox將會持續擴展更多日本原創遊戲內容，藉此吸引更多日本及亞洲遊戲玩家支持。

Sarah Bond表示，目前日本地區負責推動Xbox遊戲內容開發的業者已經超過250名，並且已經累積推出150款遊戲，其中100款更登上Xbox Game Pass服務，而近期宣布新增15款由亞洲地區開發者製作遊戲內容，有13款便來自日本團隊。

在此之前微軟Xbox業務負責人Phil Soencer在東京電玩展2022期間也透露，日後將在Xbox平台增加更多日本開發者打造的原創遊戲內容，其中包含將與小島秀夫領軍的小島工作室合作，預計在Xbox平台推出全新原創作品，進而吸引更多玩家支持。

實際上，微軟過去以來持續與日本開發者合作，藉此擴充Xbox遊戲陣容，同時也扭轉Xbox平台多半收入歐美為主遊戲作品的刻板印象，希望能在亞洲市場進一步與Sony旗下PlayStation遊戲平台競爭。

不過，從目前PlayStation仍與日本重點遊戲開發商維持深度合作關係，同時本身也持續推出諸多平台獨佔或限期獨佔的遊戲作品，使得許多玩家更傾向支持PlayStation>

但微軟近年持續改變過往在亞洲市場銷售顯得弱勢局面，除了透過收錄更多遊戲內容、與日本遊戲業者建立深度合作，同時更持續推廣Xbox Game Pass訂閱服務，並且讓諸多3A等級遊戲，或是話題內容在推出當天即可透過Xbox Game Pass服務使用遊玩，因此成功吸引許多玩家支持，同時也帶動Xbox遊戲主機在日本等地區銷量，甚至PlayStation 5持續面臨供貨短缺問題下，Xbox Series S銷量更接連在日本地區超越PlayStation 5。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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