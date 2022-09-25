倫敦市警局聲明已經逮捕涉及竊取下一款《俠盜獵車手》早期開發內容的17歲嫌犯
Rockstar Games日前發出聲明證實遭人竊取下一款《俠盜獵車手》早期開發內容，但強調不影響遊戲開發進度之後，英國倫敦市警局稍早在官方Twitter表示已經逮捕涉及竊取下一款《俠盜獵車手》早期開發內容，甚至竊取Uber內部數據，同時年齡僅有17歲的嫌犯。
不過，倫敦市警局並未公布進一步細節，而The Desk網站等報導則指稱倫敦市警局是在美國FBI、英國網路犯罪部門 (Cyber Crime Unit)聯合調查下，進一步掌握相關資料後才順利逮捕這名嫌犯，同時這名嫌犯也被指控包含惡意攻擊至少兩間企業內部系統的罪名。
而先前傳聞也指稱，此次Rockstar Games、Uber遭駭，背後可能與駭客組織「Laspus$」策劃有關，這個駭客組織最早從2021年攻擊巴西衛生部，後續更接連鎖定Uber、微軟、Cisco、三星、NVIDIA等著名科技企業發動攻擊。
在此之前，名為teapotuberhacker的駭客稍早於GTAForums論壇上傳約90支標榜為《俠盜獵車手VI》的早期開發內容影片，雖然後續顯然已由《俠盜獵車手》系列作品開發商Rockstar要求刪除，但已經有不少影片已經透過Twitter等線上管道流傳。
同時，這名以teapotuberhacker為稱的駭客，先前也說明自己與近期Uber遭駭事故有關，主要透過向Uber員工發送詐騙簡訊，藉此取得內部系統登入帳號密碼，進而得更多系統存取權限。
Teenager charged with breach of bail and computer misuse offences pic.twitter.com/8rQnsPblIL— City of London Police (@CityPolice) September 24, 2022
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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