倫敦市警局聲明已經逮捕涉及竊取下一款《俠盜獵車手》早期開發內容的17歲嫌犯

Rockstar Games日前發出聲明證實遭人竊取下一款《俠盜獵車手》早期開發內容,但強調不影響遊戲開發進度之後,英國倫敦市警局稍早在官方Twitter表示已經逮捕涉及竊取下一款《俠盜獵車手》早期開發內容,甚至竊取Uber內部數據,同時年齡僅有17歲的嫌犯。

不過,倫敦市警局並未公布進一步細節,而The Desk網站等報導則指稱倫敦市警局是在美國FBI、英國網路犯罪部門 (Cyber Crime Unit)聯合調查下,進一步掌握相關資料後才順利逮捕這名嫌犯,同時這名嫌犯也被指控包含惡意攻擊至少兩間企業內部系統的罪名。

而先前傳聞也指稱,此次Rockstar Games、Uber遭駭,背後可能與駭客組織「Laspus$」策劃有關,這個駭客組織最早從2021年攻擊巴西衛生部,後續更接連鎖定Uber、微軟、Cisco、三星、NVIDIA等著名科技企業發動攻擊。

在此之前,名為teapotuberhacker的駭客稍早於GTAForums論壇上傳約90支標榜為《俠盜獵車手VI》的早期開發內容影片,雖然後續顯然已由《俠盜獵車手》系列作品開發商Rockstar要求刪除,但已經有不少影片已經透過Twitter等線上管道流傳。

同時,這名以teapotuberhacker為稱的駭客,先前也說明自己與近期Uber遭駭事故有關,主要透過向Uber員工發送詐騙簡訊,藉此取得內部系統登入帳號密碼,進而得更多系統存取權限。

