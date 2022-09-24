Google共同創辦人長期投資的飛行汽車新創Kitty Hawk 最終還是宣布倒閉

由Google共同創辦人Larry Page投資的飛行汽車新創Kitty Hawk，稍早正式宣布倒閉。

Kitty Hawk成立於2010年，並且由Larry Page在後續進行長時間投資，但在2020年確定取消早期研發的Flyer飛行汽車項目，並且將主力移轉至後期以全電驅動運作，更強調在垂直起降，以及飛行過程都比現有直升機形式產生聲噪更低的Heaviside之後，顯然就開始走下坡。

其中原因包含首席工程師Damon Vander Lind與Larry Page、Kitty Hawk執行長Sebastian Thrun槓上，最終導致離職，以及後續裁走70名員工等有關。不過，主要因素還是在於Kitty Hawk始終未能找到足以獲利方式，最終導致Kitty Hawk面臨關閉。

而Kitty Hawk先前與波音合資成立的Wisk Aero，並且針對兩人乘坐打造的飛行汽車項目Cora，目前並未受Kitty Hawk倒閉影響。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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