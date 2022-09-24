Google釋出新Pixel Watch細節影片 10/6發表會將曝更多Nest新品

雖然Google很早之前就已經先公布預計在10月6日的Pixel 7系列，以及Pixel Watch在內新品外觀，而稍早更進一步釋出影片內容介紹Pixel Watch諸多細節，同時也再次預告即將登場的Pixel 7外觀。

在今年Google I/O 2022期間，Google已經說明Pixel Watch採用圓形錶面、具備側邊錶冠操作功能，本身更具備獨立連網運作使用模式，錶身標榜採回收不鏽鋼材打造。而Pixel 7系列將推出Pixel 7與Pixel 7 Pro，背面相機模組維持採用橫幅設計，並且將從原本黑色模組改為回收鋁金屬材質，大致仍維持相同設計視覺，另外也將搭載新一代Tensor處理器。

而發表會當天除了公布新款Pixel 7系列手機、Pixel Watch，預期也會公布多款Nest品牌裝置，藉此擴充智慧家庭應用體驗。

另外，Google也說明發表會當天，所有揭曉新品都會立即在Google Store線上商店，以及位於紐約的實體Google Store店面陳列，或許也代表屆時相關新品也會很快在台灣市場推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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