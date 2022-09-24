NVIDIA執行長回應EVGA退離顯示卡市場 強調並未移轉成本等壓力
針對近期EVGA表態將退離顯示卡市場，其中有部分因素與NVIDIA未能協助顯示卡業者舒緩庫存壓力有關，NVIDIA執行長黃仁勳在稍早接受訪談時回應，強調先前顯示卡供應短缺時，甚至沒有因應成本增加GPU單價，並且預先承擔更長的產品交貨等待成本，並未將此類壓力移轉給顯示卡業者。
依照黃仁勳說明，雖然市場始終認為因為近年挖礦熱潮，使得NVIDIA因此增加不少營收，但實際上NVIDIA藉此熱潮獲利佔比並不高，其中包含顯示卡供應短缺時，並未連帶增加GPU單價，甚至也強調盡可能讓消費者能以正常價格購買顯示卡，並未在顯示卡定價作明顯調整，也未將成本轉嫁給顯示卡業者。
同時，黃仁勳也說明NVIDIA在市場因為挖礦熱潮降溫，使得需求大幅減少之後，本身也承擔了10億美元的資產減計，同時也透過投入數億美元經費進行市場宣傳，讓銷售管道價格恢復正常，強調NVIDIA並未對顯示卡業者施壓。
由於EVGA在北美顯示卡市場佔據40%比例，在西歐地區也有相當高的市佔比例，因此宣佈退出顯示卡市場，顯然將造成不小影響，尤其對NVIDIA可能也會造成一定衝擊。
就先前EVGA透露說法，認為NVIDIA對待OEM顯示卡業者並不公平，甚至NVIDIA後來自行推出創始版 (Founder Edition)顯示卡，更搶走不少顯示卡業者生意，而因為挖礦熱潮降溫，使得顯示卡業者面臨大量生產顯示卡難以出清，而NVIDIA卻不願對此幫忙，更是成為EVGA決定退離顯示卡市場的最後一根稻草。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
📢 買iPhone 14 Pro Max不怕貴！實測「舊機換新機」這裡做可賺2萬
📢 買到iPhone 14怎麼備份、轉移新手機2方法搞定！教你免費「暫時」擴增iCloud空間
📢 早起鳥兒快搶iPhone 14！他曝「這時間」奔蘋果官網火速買到直營店現貨
📢 iPhone下載iOS 16必玩這5樣！相簿上鎖、1秒去背出國去、鎖定畫面小工具、照片抓文字好好玩
📢 iPhone 14變貴！一表看14種機型價格、電池、功能 哪一款最划算
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言