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NVIDIA執行長回應EVGA退離顯示卡市場 強調並未移轉成本等壓力

聯合新聞網／ 楊又肇

針對近期EVGA表態將退離顯示卡市場，其中有部分因素與NVIDIA未能協助顯示卡業者舒緩庫存壓力有關，NVIDIA執行長黃仁勳在稍早接受訪談時回應，強調先前顯示卡供應短缺時，甚至沒有因應成本增加GPU單價，並且預先承擔更長的產品交貨等待成本，並未將此類壓力移轉給顯示卡業者。

依照黃仁勳說明，雖然市場始終認為因為近年挖礦熱潮，使得NVIDIA因此增加不少營收，但實際上NVIDIA藉此熱潮獲利佔比並不高，其中包含顯示卡供應短缺時，並未連帶增加GPU單價，甚至也強調盡可能讓消費者能以正常價格購買顯示卡，並未在顯示卡定價作明顯調整，也未將成本轉嫁給顯示卡業者。

同時，黃仁勳也說明NVIDIA在市場因為挖礦熱潮降溫，使得需求大幅減少之後，本身也承擔了10億美元的資產減計，同時也透過投入數億美元經費進行市場宣傳，讓銷售管道價格恢復正常，強調NVIDIA並未對顯示卡業者施壓。

由於EVGA在北美顯示卡市場佔據40%比例，在西歐地區也有相當高的市佔比例，因此宣佈退出顯示卡市場，顯然將造成不小影響，尤其對NVIDIA可能也會造成一定衝擊。

就先前EVGA透露說法，認為NVIDIA對待OEM顯示卡業者並不公平，甚至NVIDIA後來自行推出創始版 (Founder Edition)顯示卡，更搶走不少顯示卡業者生意，而因為挖礦熱潮降溫，使得顯示卡業者面臨大量生產顯示卡難以出清，而NVIDIA卻不願對此幫忙，更是成為EVGA決定退離顯示卡市場的最後一根稻草。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

顯示卡 NVIDIA 黃仁勳

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