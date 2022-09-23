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Volvo 11月9日揭曉SUV休旅車款EX90 「有史以來最安全車款」

聯合新聞網／ 楊又肇

Volvo執行長Jim Rowan稍早說明將於11月9日正式揭曉全電驅動設計的SUV休旅車款EX90，並且標榜將是Volvo有史以來最安全的車款。

在稍早「Safety in mind」的線上發表會中，雖然Volvo並未實際公布EX90車款樣貌，但是強調會在車外、車內搭載LiDAR光達設計，其中將會透過車內光達與相機判斷駕駛是否處於適合開車狀態，例如識別駕駛的精神狀況，以及是否將目光聚焦在前方車況等。

若系統判斷駕駛不適合繼續開車，初期會透過輕緩的警告提示駕駛，後續則會透過更明顯警告引起駕駛注意，若最終仍無法達成警告目的，系統則會自動讓車速放緩，甚至安全地將車輛停靠路旁，並且依照駕駛實際狀況，例如是否因為疾病問題導致無法正常駕駛車輛，進而判斷是否需要進行呼救。

除了透過車內系統判斷駕駛狀況，車輛外的光達系統也能在夜間偵測100公尺距離外、在深色柏油路上如輪胎大小的深色物品，甚至可在250公尺距離偵測是否有行人穿越，即便車輛以時速120公里速度前進，至少也能有7.5秒時間可做出避免碰撞的操作反應。

依照Volvo說明，配合光達輔助之下，幾乎可讓重大傷亡事故發生機率減少20%，甚至避免高達90%的車禍發生機率，而配合判斷車內駕駛狀態，更可進一步避免非必要的車輛事故發生。

從先前Volvo已經深度與NVIDIA合作，如果沒意外的話，在EX90上的技術應用應該有不少細節來自NVIDIA，其中包含採用NVIDIA的超級車載電腦DRIVE Orin，搭配Luminar提供LiDAR光達系統，以及智慧輔助駕駛模式

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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