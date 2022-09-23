為什麼僅GeForce RTX40顯示卡支援DLSS 3深度學習技術？NVIDIA曝原因

正式揭曉GeForce RTX40顯示卡之後，NVIDIA進一步解釋其DLSS 3實際運作原理，同時也說明為什麼GeForce RTX30以前的顯示卡無法相容此項技術。

依照NVIDIA GPU工程資深副總裁Jonah Alben、應用深度學習研究部門副總裁Bryan Catanzaro等人說明，嚴格說起來是只有GeForce RTX40顯示卡可以完整支援DLSS 3深度學習技術功能。

實際上，若將DLSS 3深度學習技術功能拆解來看，確實只有GeForce RTX40顯示卡可透過深度學習方式在每組畫格之間插入自動生成內容，藉此讓每秒顯示畫格數可以大幅提升，藉此增加遊戲畫面穩定性，尤其對於市場越來越多高畫面更新率的螢幕，以及強調更快反應速度的鍵盤、滑鼠配件，NVIDIA認為在顯示輸出表現提高畫格數，將能減少遊戲過程因畫格數產生延遲，進而導致操作失誤，或是畫面出現碎裂等情況。

▲DLSS 3整體運作流程

▲透過深度學習方式，自動在每組畫格之間生成內容，讓整體畫格數可大幅提升

如果從是否支援以深度學習驅動的超解像功能，以及NVIDIA REFLEX低延遲技術來看，實際上前者從GeForce RTX20顯示卡以後產品就支援，而後者更是從GeForce 900系列顯示卡以後產品便開始加入，因此嚴格說起來只有只有GeForce RTX40顯示卡完整支援DLSS 3深度學習技術，其他顯示卡還是可以使用部分DLSS 3深度學習技術涵蓋功能。

從規格上來看，GeForce RTX40顯示卡相比先前推出產品增加光流加速器的設計，因此讓整體渲染處理效率提升，進而讓GeForce RTX30顯示卡以前產品無法發揮完整DLSS 3功能。

而目前NVIDIA的作法是僅在GeForce RTX40顯示卡提供使用DLSS 3技術，而未來是否會比照Ray Tracing即時光影追跡功能，原本僅提供GeForce RTX10顯示卡以後產品使用，後來也逐步開放讓早期與後來推出的GeForce GTX系列顯示卡使用，只是多少會影響整體效能表現。

▲目前僅GeForce RTX40顯示卡完整支援DLSS 3技術

針對遊戲開發商、創作者應用需求，NVIDIA強調僅需接入新版API即可快速套用DLSS 3效果，目前也與Unity、Unreal Engine等諸多遊戲引擎整合相容，並且讓多款遊戲都能順利使用DLSS 3相關技術。

▲與Unity、Unreal Engine等諸多遊戲引擎整合相容，並且讓多款遊戲都能順利使用DLSS 3相關技術

至於GeForce RTX40顯示卡與先前產品主要差異，除了是否支援完整的DLSS 3深度學習技術，本身更透過提升Shader Core、RT Core及Tensor Core設計，讓即時光影追跡效率大幅提升，同時配合SER (Shader Execution Reordering)渲染執行重新排序功能，讓顯示卡可以針對動態顯示內容中被列為優先顯示項目進行渲染。

▲「Ada Lovelace」架構此次主要功能特色，其中包含SER (Shader Execution Reordering)渲染執行重新排序功能、DLSS 3等

另一方面，以「Ada Lovelace」架構設計的GeForce RTX40顯示卡更加入諸多深度學習應用功能，例如原本在先前顯示卡產品必須逐一描繪樹葉外貌圖像的流程，在GeForce RTX40顯示卡即可直接藉由過往深度學習結果快速取樣完成渲染，而透過此次增加的光流加速器更可提升即時光影追跡呈現正確度。

▲在「Ada Lovelace」架構設計中，可以透過深度學習方式快速生成、渲染3D影像，進而提升整體顯示效率

▲藉由過往深度學習結果快速取樣完成渲染

▲透過此次增加的光流加速器更可提升即時光影追跡呈現正確度

同時，此次也加入名為RTX Remix的技術，藉由人工智慧自動將紋理內容精緻化，同時也能變得更加自然生動，讓原本解像能力較低的遊戲畫面可以變得更精緻，尤其對於許多可加入MOD模組修改人物外觀的PC遊戲，更能以真實、擬真效果呈現。

而針對GeForce RTX40顯示卡設計，PCB電路板依然配合穿透式散熱設計，而此次風扇葉片與散熱鰭片密度都有增加，而整體厚度也明顯增加許多，以創始版設計來看，大約會佔用3.5個PCIe插槽寬幅，甚至在特定OEM版設計更會佔用高達5組PCIe插槽寬幅，因此過往小型機殼要能順利安裝新款顯示卡，可能會面臨不少挑戰。

▲「Ada Lovelace」架構設計

▲「Ada Lovelace」架構讓電力精簡為原本的2分之1

▲透過23相位電路設計，讓電力輸出變得更穩定，不像GeForce RTX 3090會有明顯波動

▲GeForce RTX40顯示卡依然維持穿透式散熱設計

▲創始版的厚度明顯增加許多

▲部分OEM版顯示卡如華碩打造的ROG Strix RTX 4090，整體厚度就顯得相當厚實

不過，從整體電功耗來看，GeForce RTX 4090的運作功率為450W，實際上與GeForce RTX 3090 Ti相同，而GeForce RTX 4080的運作功率，依照配置記憶體容量差異分別為320W與285W，實際上並沒有太大差異。

但GeForce RTX40顯示卡採用特殊的23相位電路設計，其中20相位電路供GPU使用，其餘3相位則是供顯示卡驅動，這樣的設計實際上可以將電力傳輸負擔予以分散，並且透過加密的風扇葉片與鰭片設計加速散熱，因此可讓顯示卡在高度負載情況下維持穩動供電，藉此讓顯示卡能維持穩定輸出。

對於價格方面，NVIDIA執行長黃仁勳表示基於原物料價格，以及新技術導入，因此讓新款顯示卡價格上漲，但同時也調整先前推出的GeForce RTX30顯示卡售價，藉此作為GeForce RTX40顯示卡以外的合適選擇。

▲GeForce RTX40顯示卡主要規格比較

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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