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微軟釋出Windows 11 2022更新 再開放這些地方使用Android app

聯合新聞網／ 楊又肇

微軟稍早釋出Windows 11 2022更新，其中針對Xbox遊戲體驗加速全新中控台，並且在視窗模式下加入自動HDR與可變更新率顯示效果，同時也針對DirectX 10、11改善延遲問題。

此外，微軟也宣佈先前僅在美國等地區提供Windows 11可使用Android app (透過亞馬遜Appstore下載方式)的功能，目前也持續擴展至澳洲、加拿大、法國、德國、義大利、日本、西班牙、英國等31個國家地區，但暫時還不包含台灣。而在此項功能中，微軟更進一步改善圖像顯示效能、支援DRM數位版權內容播放，以及強化觸控、滑鼠與鍵盤操作互動流暢度。

而針對未來更新，微軟表示未來將簡化至一年釋出單項大型更新，其餘更新則是以安全漏洞修補，或是特定功能調整為主，藉此降低對使用者的干擾。同時，未來單一更新檔案大小也會持續縮減，讓使用者每次更新可以不用花費太多時間等待。

微軟更強調，目前Windows 11更新將大幅減少碳足跡生成比例，同時將透過風能、太陽能或水利發電方式驅動提供更新內容下載的伺服器，避免在提供全球使用者下載更新時產生更大碳排放量。

最後，微軟更強調企業客戶升級使用Windows 11，甚至導入訂閱制的Microsoft 365服務，將能在未來三年內節省數百萬美元花費。在由市調機構Forrester Research合作研究調查中，微軟強調升級部署Windows 11作業系統，將能讓企業用戶獲得更高系統安全，同時在結合微軟Azure雲端服務等資源之下，將可讓團隊協同作業效率提升5-15%，長時間累積下來的節省成本將相當可觀。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

義大利 碳排放

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