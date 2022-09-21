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NVIDIA重申讓Ominverse平台驅動未來元宇宙等運算應用決心 強化雲端資訊安全

聯合新聞網／ 楊又肇
▲強調將以Ominverse平台作為未來驅動元宇宙，乃至於下一代運算平台發展的基礎
▲強調將以Ominverse平台作為未來驅動元宇宙，乃至於下一代運算平台發展的基礎

除了宣佈代號「Hopper」的H100 GPU應用產品即將進入市場，並且宣佈推出新一代超級車載電腦「Thor」，NVIDIA在此次線上GTC技術大會再次重申對於未來元宇宙應用看法，並且強調將以Ominverse平台作為未來驅動元宇宙，乃至於下一代運算平台發展的基礎。

而為了推動Ominverse平台應用發展，NVIDIA此次宣佈推出第二代OVX運算平台，主要針對數位雙生 (digital twins)應用打造，其中搭載8組下一代GPU設計，整合3組CoonnectX-7 SmartNIC智慧網路卡負責處理資料吞吐，並且搭配2組Intel Xeon Platium 8362 CPU，以及16TB容量的NVMe。

配合Omniverse運算平台應用，第二代OVX運算平台更能以32組節點構成OVX SuperPOD，同時也具備可持續擴充部署彈性，並且與浪潮集團 (inspur)、聯想與Supermicro合作打造不同OEM設計產品。

▲NVIDIA此次宣佈推出第二代OVX運算平台，主要針對數位雙生 (digital twins)應用打造
▲NVIDIA此次宣佈推出第二代OVX運算平台，主要針對數位雙生 (digital twins)應用打造

至於針對有元宇宙、數位雙生等運算應用需求，卻無法有足夠經費採購OVX運算平台的使用需求，NVIDIA也宣佈持續擴充Ominverse Cloud雲端服務，透過架構即服務 (Infrastructure as a Service)方式，讓企業、開發者能透過上雲連接方式，藉此提供諸如使用Ominverse Farm運算叢集效能、Ominverse Replicator模擬環境，以及對應工業自動化需求的Issac Sim，另外也能對應自駕車模擬訓練需求的DRIVE Sim應用模式。

▲持續擴充Ominverse Cloud雲端服務，透過架構即服務 (Infrastructure as a Service)方式，讓企業、開發者能透過上雲連接方式，藉此提供諸如使用Ominverse Farm運算叢集效能、Ominverse Replicator模擬環境
▲持續擴充Ominverse Cloud雲端服務，透過架構即服務 (Infrastructure as a Service)方式，讓企業、開發者能透過上雲連接方式，藉此提供諸如使用Ominverse Farm運算叢集效能、Ominverse Replicator模擬環境

▲Ominverse將成為未來重要運算平台，將能透過虛擬化建置更多數位雙生應用服務
▲Ominverse將成為未來重要運算平台，將能透過虛擬化建置更多數位雙生應用服務

在此次公佈內容中，NVIDIA更宣佈與英國廣告與公關服務跨國公司WPP集團合作，預計將Ominverse Cloud雲端服務用於旗下車輛相關行銷業務，以及廣告服務內容。

▲NVIDIA與英國廣告與公關服務跨國公司WPP集團合作，將Ominverse Cloud雲端服務用於旗下車輛相關行銷業務，以及廣告服務內容
▲NVIDIA與英國廣告與公關服務跨國公司WPP集團合作，將Ominverse Cloud雲端服務用於旗下車輛相關行銷業務，以及廣告服務內容

另外，NVIDIA也宣佈與專門從事家居裝修的美國零售公司Lowe's，以及德國鐵路 (Deutsche Bahn)合作，前者將透過數位雙生方式建構零售通路配置，而後者則將透過Ominverse運算平台分析打造自動化鐵路交通運作系統。

▲美國零售公司Lowe's、德國鐵路均與NVIDIA合作，透過Omniverse運算平台使其服務規劃變得更好
▲美國零售公司Lowe's、德國鐵路均與NVIDIA合作，透過Omniverse運算平台使其服務規劃變得更好

同時，源自哈佛大學、麻省理工學院電腦科學與人工智慧實驗室 (CSAIL)的HEAVY.AI，更宣佈採用NVIDIA的Ominverse運算平台，建構地鐵運作範圍規模的數位雙生虛擬環境，讓電信業者能藉此研究最佳基地台設置地點，讓電信服務訊號能以最佳效益運作。

▲HEAVY.AI採用NVIDIA的Ominverse運算平台，建構地鐵運作範圍規模的數位雙生虛擬環境，讓電信業者能藉此研究最佳基地台設置地點，讓電信服務訊號能以最佳效益運作
▲HEAVY.AI採用NVIDIA的Ominverse運算平台，建構地鐵運作範圍規模的數位雙生虛擬環境，讓電信業者能藉此研究最佳基地台設置地點，讓電信服務訊號能以最佳效益運作

NVIDIA強調，Ominverse將成為未來重要運算平台之一，除了能建構接下來的元宇宙應用發展，同時也有助於更多研究、產業等應用，而目前更與諸多產業重點業者合作，藉此推動更龐大的數位雙生經濟體系。

▲Ominverse將成為未來重要運算平台之一，目前更與諸多產業重點業者合作，藉此推動更龐大的數位雙生經濟體系
▲Ominverse將成為未來重要運算平台之一，目前更與諸多產業重點業者合作，藉此推動更龐大的數位雙生經濟體系

其中更可整合諸多私有雲、公有雲，以及混合雲架構，讓Ominverse運算平台可以符合各類雲端環境使用需求，並且可配合NVIDIA AI Enterprise技術資源打造更多元宇宙應用項目。

▲透過GPU運算效能推動私有雲、公有雲，以及混合雲架構發展
▲透過GPU運算效能推動私有雲、公有雲，以及混合雲架構發展

目前除了與Dell、Equinix、Google Clolud、HPE等業者深入合作，此次也宣佈與美國資訊技術諮詢業者博思艾倫漢密爾頓 (Booz Allen Hamilton)合作，藉由接入博思艾倫漢密爾頓旗下以人工智慧驅動的PRECOG安全漏洞預知技術，讓NVIDIA的雲端架構應用可以變得更安全。

在此合作基礎下，NVIDIA更宣佈與全球最大會計師事務所德勤 (Deloitte.)合作，將使其資料能安全地存放在雲端備存、使用，同時更可透過Ominverse運算平台建構分析不同案件發生狀況。

▲NVIDIA宣佈與美國資訊技術諮詢業者博思艾倫漢密爾頓 (Booz Allen Hamilton)、全球最大會計師事務所德勤 (Deloitte.)合作
▲NVIDIA宣佈與美國資訊技術諮詢業者博思艾倫漢密爾頓 (Booz Allen Hamilton)、全球最大會計師事務所德勤 (Deloitte.)合作

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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