30年的歷史啊！Intel處理器品牌「Pentium」、「Celeron」確定於2023 年退役

還記得英特爾 Intel Pentium 和 Celeron 嗎？這兩個處理器品牌嗎？在 1990 年代時，這兩款 Intel 英特爾處理器可是當時電腦首選，即使到如今這兩款處理器仍是入門機的選擇。然而據外媒報導，英特爾將於 2023 年起不再使用「Intel Pentium」與「Intel Celeron」兩個品牌，未來將聚焦「Intel Core」、「Intel Evo」及「Intel vPro」。

Intel Pentium 奔騰自 1993 年推出，是當年主打的處理器品牌，奠定英特爾 x86 架構處理器的地位，而後在 1998 年推展比 Intel Pentium 更經濟的入門品牌處理器。

當年 Intel Pentium 一直是英特爾旗艦處理器，直到「Intel Core」在 2006 年上市才取代 Intel Pentium 的旗艦地位，成為英特爾中高階電腦專用的處理器。

自 Intel Pentium 和 Intel Celeron 處理器上市到現在將近 30 年，這兩款處理器品牌即將退休。未來 Intel 英特爾將聚焦「Intel Core」、「Intel Evo」和「Intel vPro」，簡化旗下產品，提供更效能更好、功能表現更完整的處理器，至於入門級處理器則是將由「Intel Processor」取代。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

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