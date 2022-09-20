快訊

高虹安博士論文有沒有授權問題？ 資策會發聲明回應

30年的歷史啊！Intel處理器品牌「Pentium」、「Celeron」確定於2023 年退役

聯合新聞網／ 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：PC Gamer
圖片及資料來源：PC Gamer

還記得英特爾 Intel Pentium 和 Celeron 嗎？這兩個處理器品牌嗎？在 1990 年代時，這兩款 Intel 英特爾處理器可是當時電腦首選，即使到如今這兩款處理器仍是入門機的選擇。然而據外媒報導，英特爾將於 2023 年起不再使用「Intel Pentium」與「Intel Celeron」兩個品牌，未來將聚焦「Intel Core」、「Intel Evo」及「Intel vPro」。

Intel Pentium 奔騰自 1993 年推出，是當年主打的處理器品牌，奠定英特爾 x86 架構處理器的地位，而後在 1998 年推展比 Intel Pentium 更經濟的入門品牌處理器。

當年 Intel Pentium 一直是英特爾旗艦處理器，直到「Intel Core」在 2006 年上市才取代 Intel Pentium 的旗艦地位，成為英特爾中高階電腦專用的處理器。

自 Intel Pentium 和 Intel Celeron 處理器上市到現在將近 30 年，這兩款處理器品牌即將退休。未來 Intel 英特爾將聚焦「Intel Core」、「Intel Evo」和「Intel vPro」，簡化旗下產品，提供更效能更好、功能表現更完整的處理器，至於入門級處理器則是將由「Intel Processor」取代。

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

品牌

延伸閱讀

結束30年歷史 Intel宣佈從2023年起不再用這2種處理器品牌名稱

微星、技嘉 下季可望回神

嘉澤業績 法人看好年增20%

全球半導體業績王之爭！去年三星超英特爾 今年台積電或取代

相關新聞

新輯限時免費暢聽 BLACKPINK在Spotify推獨家影音內容

最近K-Pop粉絲肯定都「粉紅中毒」了！BLACKPINK終於帶著第2張正規專輯《BORN PINK》強勢回歸，更與Sp...

FT：蘋果iPhone增添衛星通訊 意在搶衛星聯網先機

英國金融時報（FT）分析，蘋果在iPhone 14系列新機加入緊急狀態下的衛星通訊功能，有望提高iPhone的吸引力，帶...

想玩！迪士尼傳將在主題樂園導入「免戴眼鏡」的擴增實境互動體驗

消息指稱，迪士尼計畫在其主題樂園導入無須配戴眼鏡裝置的擴增實境互動體驗，讓遊客可以更輕鬆、直覺地獲得沉浸感受。

30年的歷史啊！Intel處理器品牌「Pentium」、「Celeron」確定於2023 年退役

還記得英特爾 Intel Pentium 和 Celeron 嗎？這兩個處理器品牌嗎？在 1990 年代時，這兩款 Intel 英特爾處理器可是當時電腦首選，即使到如今這兩款處理器仍是入門機的選擇。然而據外媒報導，英特爾將於 2023 年起不再使用「Intel Pentium」與「Intel Celeron」兩個品牌，未來將聚焦「Intel Core」、「Intel Evo」及「Intel vPro」。

宏達電攜手霹靂布袋戲 打造霹靂元宇宙

智慧手機暨VR設備商宏達電HTC（2498）今（19）日宣布與高雄市政府、數位發展部、經濟部、及財團法人資訊工業策進會、...

資安拉警報 蘋果iOS16最新功能跟著「微封城」

近日在iPhone新手機及全新iOS16作業系統中，出現了一個神祕的「Lockdown Mode」功能。KPMG安侯數位...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。