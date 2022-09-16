老公吵著要買PS5遊戲機 妻拿出這台骨董級電玩秒征服

隨著時代不斷地進步，3C產品日新月異，不論手機、家電或者電玩遊戲，都有相當大的改變，早期最受歡迎的任天堂紅白機是許多大人小孩的最愛，家中有一台紅白機就足以羨煞許多人。一名女網友透露老公很想要買PS5，不停地「盧」讓她乾脆拿出一台紅白機讓老公玩，沒想到就這麼輕易地收服老公的心，其他鄉民看了也驚喜地大讚「紅白機才是電玩的經典」。

女網友在臉書「爆怨公社」貼文寫道，老公一直很想要有一台SONY的PS5遊戲機，不斷地吵著要買，讓她不堪其擾，只好使出大絕招。原PO就趁著中秋節回娘家時，搬了一台早期的電視遊戲機霸主「紅白機」回家給老公玩，結果意外地收服了老公的心，讓她自傲又開心地說「還不是乖乖的」。

不少人看到紅白機都湧出許多回憶，「紅白機才是電玩的經典啊」、「看到畫面，腦海裡冒出音樂」、「紅白機的難度才可怕」、「骨董欸，值錢」、「滿滿的回憶」、「紅白機經典遊戲反而耐玩」、「上上下下左左右右ABAB」、「這個很好玩ㄟ，現在遊戲機都不好玩了」、「PS5還沒這個好玩勒」、「回憶殺才是最強的，現在的3A大作只是畫面好，遊戲耐玩度不見得比紅白機強」、「紅白機，才是男人經典的浪漫」。

還有網友分享其他經典的遊戲，「冒險島耶，以前全破都可以抬著頭走路」、「超級瑪利第三代可以玩一整個禮拜」、「好喜歡影子傳說的歌」、「七寶奇謀、馬戲團猴子、魔界村、愛斯基摩人敲冰塊、影子傳說、氣球鳥」、「要玩躲避球跟雙截龍啦」、「我記得以前有出999合一的卡夾」。 原PO老公一直很想買PS5，讓她只好從娘家拿了一台骨董級的紅白機給他玩，意外地收服老公的心。 圖擷自爆怨公社

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