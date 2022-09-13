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靠Apple Watch撿回一命！男心率「每分鐘30下」 就醫才知事情大條

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名男子被Apple Watch提醒心率過低，就醫後撿回一命。圖／蘋果提供
英國一名男子被Apple Watch提醒心率過低，就醫後撿回一命。圖／蘋果提供

許多使用者會將Apple Watch用於監測身體健康，包括心率、血氧、睡眠、呼吸等，日前英國一名中年男子卻在配戴Apple Watch後，被測出心率每分鐘只有30下，他原先以爲是手錶監測失靈，不料就醫檢查後才發現他患有心臟疾病，險些危及性命。

根據美媒「新聞週刊（Newsweek）」報導，一名54歲的英國男子大衛・拉斯特（David Last），數月前從50歲的妻子莎拉（Sarah）那收到Apple Watch作為生日禮物，然而一戴上手錶卻測出他的靜止心率每分鐘僅有30次，已經大幅低於正常成年男性每分鐘60-100次，因此被Apple Watch提醒心率過低。

起初大衛不以為意，認為是手錶故障，在妻子的再三催促下才到醫院檢查，2個月後核磁共振的檢查結果出爐，院方看了報告後接著安排他做心電圖測試，結果顯示他在48小時內心跳共停止了138次，他這才意識到大事不妙。

大衛被醫院告知他患有「三度房室傳導阻滯（atrioventricular block，AVB）」，極有可能導致心臟猝死。隨後在8月12日，大衛於諾福克和諾威治大學醫院（Norfolk and Norwich University Hospital）接受手術，為心臟安裝起搏器。

劫後餘生的大衛表示，「我妻子一直說她救了我的命，她沒說錯，如果她沒有在我生日時給我買Apple Watch，我就不會在這裡了。」如今大衛已經康復，也如願回到工作崗位，為了繼續監測心率，他除了充電外都隨身佩帶智慧手錶。

Apple Apple Watch 心臟病

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