日本推出「佛系Siri」解答世俗煩惱 日媒實測反應超驚人
近年科技進步急速，AI技術亦變得非常普遍。當中日本是先驅之一，製作不少因逼真CG而成為話題的AI角色。最近京都大學就推出了一款全新AI，不過賣點並不是美觀，而是竟然可以讓你隨時隨地與佛祖對話？
說到AI，有不少人都會想到日本。曾經CG少女Saya就因為太過逼真，連雀斑都能忠實重現而成為話題。最近日本京都大學的研究團隊就研發了一個AI，用家可以在手機上向佛祖訴説煩惱，祂就會用佛教智慧一一解答！
京都大學的熊谷誠慈副教授與祂的團隊運用擴增實境（AR）和人工智能AI的技術製作了佛像的虛擬化身。進入應用程式後，手機畫面就會出現一隻佛像的虛擬化身。當你向佛祖傾訴時，AI就會根據預先學習了的2種佛教古經作出回答，約有1000個不同答案。
有日媒記者實測這個「佛系Siri」時，就向佛祖傾訴因爲疫情而少了很多社交。祂就回答道，「這個世界是變幻無常的」。而被問到應該怎樣做才可以得到幸福，佛祖則表示，「通過不斷努力和思考，你就可以得到真正的幸福」。那麽如果與上司關係不好該怎麽辦呢？佛祖稱「如果你可以不被人僱用，以自己的得到的維生，那麽你就可以安心地過日子了」。
熊谷副教授表示，他製作佛祖AI背後是想有更多人接觸到佛教。講到雖然現在上網可以找到很多資訊，但他希望大家可以透過接觸古人智慧讓自己的思想和生活方式更加積極和豐富。未來他的團隊還打算在元宇宙（Metaverse）中引入佛教世界Teraverse（取日文「寺」讀音tera），讓公衆以虛擬分身參拜呢！
「ブッダボット」があなたの悩みに答えます。— NHK大阪ニュース (@nhk_bknews) 2022年9月6日
スマホに仏像の姿をしたＡＩ＝人工知能が表示され、仏教の教えをもとにさまざまな悩みに答えるシステムを、京都大学の研究グループが開発しました。
ＡＩが２種類の仏教の古い経典をもとに１０００パターンの回答を返します。https://t.co/QazGjxwSOp pic.twitter.com/mBjfE289vE
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文章授權轉載自《香港01》
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