主力推動PS4、PS5與PS VR開發 索尼互動娛樂副社長10月離職

Sony稍早證實，主力推動PlayStation硬體與遊戲業務的索尼互動娛樂副社長伊藤雅康將於10月1日離職。

現年60歲的伊藤雅康於1986年加入Sony，曾負責開發車用音響設備，並且在2008年4月加入索尼互動娛樂前身—索尼電腦娛樂。

而在索尼互動娛樂時期，伊藤雅康推動開發PlayStation 4與後續推出的PlayStation 4 Pro，同時更催生PlayStation 5，此外也催生諸如PlayStation VR等硬體設備。

就Sony方面表示，伊藤雅康是基於已達退休年齡，因此決定從Sony體系離開，原本職務將由另一名副社長陶琳接手。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

商品推薦