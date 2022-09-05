自動駕駛車輛新創Aurora Innovation正考慮對外出售 對象可能包含微軟及蘋果
彭博新聞引述消息指稱，位於匹茲堡的自動駕駛車輛新創Aurora Innovation正考慮對外出售，目標對象可能包含微軟及蘋果。
而Aurora Innovation發言人隨後證實此項說法，但強調此為慎重評估下的長遠計畫。
在彭博新聞取得消息裡，Aurora Innovation共同創辦人暨執行長Chris Urmson對內部員工發出備忘錄內容概述潛在出售計畫，以及相關營運成本削減準備，其中包含將公司恢復私有化、拆分或全數出售公司資產，藉此透過獲取額外資金，藉此爭取公司營運發展機會。
去年初，Aurora Innovation宣佈與TOYOTA、Denso合作打造自駕計程車，但後續在去年秋季透過通過與特殊目的收購公司 (SPAC)Reinvent Technology Partners Y於紐約那斯達克證券交易所掛牌上市後，雖然股價隨即增加至每股17.77美元高點，今年夏季之後卻跌至每股僅剩下1.83美元，稍早則回升至每股2.43美元，市值約在28億美元左右，相比上市前估值達110億美元的情況縮水許多。
而雖然Chris Urmson在備忘錄內容提及潛在買家包含微軟、蘋果與其他可能感興趣的企業，但微軟、蘋果方面均未對此做任何表態。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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