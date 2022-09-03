什麼都能畫出來？AI繪圖軟體「Stable Diffusion」威力過強惹議

「黑武士」正在與希特勒握手合照——大家可能會在某本幻想小說看到這樣的情景，但若你沒法想像這是一個什麼樣的畫面，今天一個免費軟體可以幫到你。名為「Stable Diffusion」開源軟體近日在網上相當火熱，不僅因為這是一個可以輕鬆簡單的AI自動生成圖片的軟體，亦因為其功能「過分強大」，引起一部分人的不安。

AI生成圖片是近日一項新興熱門的技術，電腦可以透過不停的學習，按使用者的要求全自動繪畫一幅圖片出來。近日一間名為STABILITY AI的公司推出了名為Stable Diffusion的軟體，為AI生成圖片帶來了新躍進。

Stable Diffusion是一個開源的免費軟體，在軟體中用戶只需要輸入希望的字串，便能讓軟體生成出任何的圖片。而輸入得愈詳細，愈能產生精細的畫像。例如「Darth Vader shaking Adolf Hitler's hand, ww2, smiling」就能產生這幅「『黑武士』在與希特勒握手合照」的圖片。

若覺得「黑武士」在與希特勒不夠有趣的，可以試試：「Boris Johnson carrying weapon, indoor, movie」。

Stable Diffusion畫出各式各樣「強生攜帶武器」的圖。圖／Stable Diffusion

Stable Diffusion之所以能夠「畫出」這些畫像，是因為AI的學習而成。製作者透過了AI訓練，學習如何從網路的超過數十億張的圖片，利用合成及生成方法產生出不同的畫像，而事實相比起真實照片，Stable Diffusion更擅長的是藝術性的作品。

Stable Diffusion不僅能繪畫人物，更能繪畫風景，甚至模仿風格，繪畫截然不同的畫作。

Stable Diffusion因其強大的功能，正在各地網路上火熱起來。而事實只要輸入字眼，基本任何（真的是任何）畫像都能畫出來，因此同時引起了一部分人的擔憂。

其中一個是藝術家群，有畫家擔心AI繪圖「幾可亂真」，會貶低藝術創作的價值。而儘管軟體限制作畫的大小，但坊間有很多方法把畫作放大並細緻化，變得如同真實的人類作畫一樣。

第二是有擔心有人會利用圖像製成虛假的照片，運用在假新聞或造謠的事上。即使今天AI產生的照片像真度不高，誰也會懷疑是假的。但Stable Diffusion顯示出的AI能力不容小覷，未來再經訓練和調整，終有一天能畫出真實照片，打開潘朵拉的盒子。

圖為經Stable Diffusion繪畫，再經修繕而成的「藝術畫作」。圖／Stable Diffusion 圖／Stable Diffusion

延伸閱讀：

用字畫畫？AI「Midjourney」製圖超驚艷！文字變畫玩法一文看清

力挺Google前工程師？陸專家曝：AI與人邊界模糊 或將超出控制

文章授權轉載自《香港01》

商品推薦