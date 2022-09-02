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曾推出《暴雨殺機》、《底特律：變人》的法國遊戲工作室Quantic Dream，成為網易全資子公司

聯合新聞網／ 楊又肇

過去曾與Sony合作提供《暴雨殺機》 (Heavy Rain)、《BEYOND：兩個靈魂》 (Beyond: Two Souls)，以及《底特律：變人》 (Detroit: Become Human)等遊戲的法國遊戲工作室Quantic Dream，稍早證實由中國網易遊戲正式收購。

在此之前，網易其實就已經持有Quantic Dream部分股權，而此次則是買下Quantic Dream全數股權，讓Quantic Dream成為其全資子公司。

不過，Quantic Dream強調未來依然會以獨立形態運作，同時其遊戲也會在所有遊戲平台發行，因此其遊戲作品製作與發行策略將不會因為被網易收購而有改變。

而Quantic Dream強調過去與網易已經有深度合作關係，並且共同打造各類大大小小遊戲作品，在成為網易全資子公司之後，預期將能取得更多資源創造遊戲內容。

除了此次收購Quantic Dream，網易近年持續拉攏著名日本遊戲製作人，例如過去以打造《人中之龍》系列聞名的名越稔洋，以及曾負責《惡靈古堡》、《惡魔獵人》等遊戲的前CAPCOM遊戲製作人小林裕幸，目前都加入網易尋求更大遊戲製作發展機會，顯然網易將累積更豐富的3A等級遊戲資源，藉此搶奪更多遊戲市場，甚至進一步與騰訊遊戲對抗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

底特律 法國

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