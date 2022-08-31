Western Digital合作Sony推PS5專用M.2 SSD登場 縮短遊戲載入時間
Western Digital與索尼互動娛樂合作打造，對應PlayStation 5使用的M.2 SSD－WD_BLACK SN850 NVMe SSD，目前已經在台灣市場上市。
WD_BLACK SN850 NVMe SSD標榜通過各類使用情境驗證，並且能完整符合PlayStation 5使用模式，可對應數百小時執行各類畫面豐富華麗遊戲的嚴格測試，確保提供快速、流暢的遊戲體驗。
同時，附帶散熱片的設計，更能確保遊戲穩定運作，同時便於快速安裝。本身透過PCIe Gen 4規格縮短載入時間，讀取速度高達7000MB/s。
建議售價部分，WD_BLACK SN850 NVMe SSD 1TB版本建議售價為新台幣5288元、2TB版本建議售價為新台幣8288元，即日起可透過全台指定Western Digital零售商、線上零售平台、經銷商，以及通路商購買。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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