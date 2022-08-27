Google追蹤你幾次？神人自製反追蹤「噪音提醒」軟體…結果有夠吵

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聯合新聞網／ 電獺少女
Google示意圖。 美聯社
Google示意圖。 美聯社

搜尋⋯⋯嗶，電獺⋯嗶，少女⋯嗶、嗶、嗶

Google作為全球最受歡迎搜尋引擎，據說每秒鐘有超過7萬筆搜尋，每小時則有2億多筆，因此說它最熟悉大家的喜好也不為過，畢竟我們每天好奇什麼，都偷偷被Google知道啦～不過隨著對網路安全、個人隱私的意識高漲，最近越來越多人擔心自己的資料被追蹤，被拿去分析或使用，現在就有一款軟體，會在每次電腦發送數據給Google時，發出嗶嗶聲，讓你知道每天Google追蹤了你的數據幾次。

Googerteller是一款由荷蘭軟體開發人員Bert Hubert製作的軟體，他為了更了解發送給Google的數據類型、發送的地點和時間，而創造Googerteller，它可以反向追蹤Google蒐集使用者資料的次數，以及時間點，只要在使用網頁過程中，被Google取用資料的話，Googerteller就會嗶嗶叫。

從Bert Hubert在推特上的示範影片看來，在使用Google Chrome搜尋時，幾乎每次擊鍵都會發出嗶嗶聲，因為瀏覽器會在幫助我們配對最合適的搜尋建議時連接到Google，在瀏覽網站時，幾乎每次點擊連結，包括展開和收起選單，也都會連到Google，並發出嗶聲提醒，不過它只有提醒功能，並不能幫助使用者抵禦追蹤，所以想要不被Google追蹤數據的話，意味著你要在瀏覽器設定裡，不同意網頁取用Cookie，接著就會一連串麻煩產生，比如不能使用Google帳戶，某些網站帳號被登出，網頁有些功能不能使用等等。

所以說Googerteller其實就只會一直叫，讓你知道自己被Google蒐集了超級多資料而已，附帶一提，有些人質疑Googerteller會這麼吵，是因為使用Google Chrome會更好與Google配合的緣故，不過似乎用火狐瀏覽器也會有一樣效果，實驗結果：Google真的無處不在。

Googerteller僅適用於Linux系統，可以透過GitHub下載，但網路上也有人以特定方法將Googerteller用於Mac上，不過編輯是沒有很想聽到它一直叫，如果有獺友跑去試了，請告訴我你可以堅持多久！

《原文刊登於合作媒體電獺少女，聯合新聞網獲授權轉載。》

Google 瀏覽器 軟體 Chrome 荷蘭

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