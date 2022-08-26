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英國消費者指控Sony以PlayStation市場競爭優勢抬高遊戲售價
金融時報報導指稱，Sony旗下PlayStation在英國遭起訴指稱以其市場競爭優勢，向超過900萬名消費者「敲詐」，因此遭起訴求償50億英鎊。
此項集體訴訟由Alex Neill等人提出，認為Sony以期遊戲市場競爭優勢，要求遊戲開發商、發行商額外支付30%分潤，導致消費者必須承擔更高購買遊戲費用，造成消費者權益受損。
訴訟內容中同時提及，消費者在過去6年間購買遊戲的費用高達50億英鎊，意味每名消費者約額外承擔67英鎊至562英鎊不等額外支出費用，而Sony藉由PlayStation遊戲主機在市場主導地位影響遊戲銷售定價，造成消費者在生活成本逐漸增高情況下，必須花費更高費用才能購買遊戲內容。
而此項訴訟要求Sony必須針對2016年8月19日之後，在英國境內透過PlayStation遊戲主機，或是藉由PlayStation Store線上服務購買遊戲、付費下載內容的消費者提供賠償。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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